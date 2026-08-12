L’un des pilotes pilotait l’avion sous l’emprise de drogues

Un avion de la compagnie indienne Air India a soudainement perdu près de 90 mètres d’altitude en plein vol. La turbulence avait d’abord été évoquée comme cause possible. Mais il a ensuite été établi que l’un des pilotes était sous l’emprise de drogues pendant le vol.

L’incident s’est produit le 4 août à bord d’un Airbus A320neo reliant Phuket à New Delhi. La brusque perte d’altitude a blessé 20 passagers et 4 membres d’équipage. Parmi eux, 17 personnes ont été transportées à l’hôpital.

La situation aurait pu être encore plus grave, mais le copilote a repris les commandes à temps. Il a maîtrisé l’avion et l’a fait atterrir en toute sécurité à New Delhi.

Tous les détails de l’incident sont actuellement examinés. Le ministère indien de l’Aviation mène une enquête sur les faits.