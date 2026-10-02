Les prix de l'iPhone 18 ont encore changé le 2 octobre

·6·Technologie
Les prix de l'iPhone 18 ont encore changé le 2 octobre

Au 2 octobre, les nouveaux prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec différentes capacités de stockage et coloris.

Versions eSIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Black — 1 839 dollars
• Silver — 1 879 dollars
• Glacier — 1 859 dollars
• Burgundy — 1 909 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :

• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 179 dollars
• Burgundy — 2 179 dollars

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollars.

Versions SIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Glacier — 1 979 dollars
• Black — 1 949 dollars
• Silver — 1 979 dollars
• Burgundy — 2 089 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :

• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 199 dollars
• Burgundy — 2 349 dollars
• Glacier — 2 299 dollars

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollars.

Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphone
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncésLes nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés29 septembre 10:42Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !13 septembre 01:41Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en OuzbékistanLes prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan28 septembre 13:53Les ventes d'iPhone 18 Pro et Pro Max explosent sur le marché chinoisLes ventes d'iPhone 18 Pro et Pro Max explosent sur le marché chinoisHier 09:58Certains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexionCertains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexion26 septembre 14:52Structure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géanteStructure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géante20 septembre 22:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue