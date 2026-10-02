Les prix de l'iPhone 18 ont encore changé le 2 octobre
Au 2 octobre, les nouveaux prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec différentes capacités de stockage et coloris.
Versions eSIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Black — 1 839 dollars
• Silver — 1 879 dollars
• Glacier — 1 859 dollars
• Burgundy — 1 909 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 179 dollars
• Burgundy — 2 179 dollars
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollars.
Versions SIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Glacier — 1 979 dollars
• Black — 1 949 dollars
• Silver — 1 979 dollars
• Burgundy — 2 089 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 199 dollars
• Burgundy — 2 349 dollars
• Glacier — 2 299 dollars
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollars.
Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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