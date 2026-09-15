Un problème inhabituel sur l'écran du nouvel iPhone Duo a été révélé

Le premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, récemment présenté et dont le prix commence à 2000 dollars, a attiré l'attention des utilisateurs et des experts. Selon ixbt.com, l'insider renommé @UniverseIce a publié des photos en direct de l'appareil, soulignant un défaut inhabituel sur son écran interne. Il s'avère que le grand écran de ce gadget a tendance à devenir flou sous une forte luminosité. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le panneau interne de 7,6 pouces est recouvert d'une couche spéciale anti-reflet à nanostructure. La fonction principale de cette couche est de réduire les reflets causés par la lumière du soleil ou l'éclairage ambiant, et de rendre le pli au milieu de l'écran moins visible. Cependant, cette solution technique a entraîné un effet secondaire inattendu.

Le secret du flou de l'écran

Lorsqu'il est utilisé en extérieur ou dans une pièce très éclairée, l'écran interne de l'iPhone Duo devient mat. L'écran semble recouvert d'un voile, et la clarté visuelle, la netteté et la saturation de l'image diminuent considérablement. L'insider souligne que cette situation crée une sorte d'effet « d'écran secret », où les images perdent de leur attrait.

Les photos publiées montrent l'iPhone Duo en position ouverte, avec diverses applications fonctionnant sur son grand écran interne. C'est précisément dans ces conditions que les caractéristiques de la couche nanostructurée deviennent évidentes, provoquant une perte de précision des détails.

Prix et complexité technologique

Rappelons qu'Apple a officiellement lancé son smartphone pliable la semaine dernière. Le prix de départ de 2000 dollars indique qu'il est destiné au segment premium. Cependant, la présence de défauts visuels tels que le flou de l'écran sous la lumière sur un appareil aussi coûteux suscite des débats animés au sein de la communauté technologique.

Pour l'instant, Apple n'a pas fait de commentaire officiel à ce sujet. Étant donné que la technologie des écrans pliables est encore en phase de développement, il est clair que les fabricants sont contraints de faire des compromis pour masquer les plis et appliquer des couches anti-reflets.