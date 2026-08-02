Lenovo prépare de nouveaux appareils Googlebook basés sur le système d'exploitation Android

Lenovo se prépare à lancer sur le marché une nouvelle catégorie d'ordinateurs mobiles appelée Googlebook. Selon ixbt.com, cette nouvelle classe d'appareils a été annoncée ce printemps, et leur principale caractéristique est qu'ils fonctionnent sous le système d'exploitation Android et disposent d'une intégration profonde avec le système intelligent Gemini Intelligence, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Actuellement, Lenovo devrait présenter au moins trois types de nouveaux produits différents dans cette direction. Cette gamme comprend des ordinateurs mobiles dont deux sont au format d'ordinateur portable classique et le reste sous une forme hybride. Les experts estiment qu'il s'agit d'une étape importante visant à rapprocher les frontières entre les appareils mobiles et fixes.

Tablettes et ordinateurs portables hybrides

L'un des appareils en préparation est un appareil deux-en-un remplissant deux fonctions. Selon les premières images divulguées, cet appareil consistera en une tablette pratique avec un clavier connecté. Bien que les détails techniques soient encore rares, des sources indiquent que ce modèle sera équipé de quatre haut-parleurs prenant en charge la technologie audio Dolby Atmos et prendra en charge un stylet spécial.

Les deux autres nouveaux appareils seront présentés au format d'ordinateur portable traditionnel. Selon les supports visuels divulgués, ils possèdent un corps très fin et offrent aux utilisateurs un ensemble minimal de ports. Cette solution réduit considérablement le poids des appareils, ce qui les rend pratiques pour ceux qui les transportent constamment avec eux.

Présentation future et attentes

Pour l'instant, Lenovo ne se presse pas de divulguer des informations officielles sur les spécifications techniques complètes, les prix et les dates de sortie de ces produits. Cependant, selon des sources du monde technologique, tous les détails clés concernant ces appareils devraient être révélés lors de la présentation traditionnelle Made by Google le 12 août.

Le fait que les appareils de la catégorie Googlebook fonctionnent sur la base d'Android permettra d'introduire plus largement l'écosystème des applications mobiles dans le segment des ordinateurs portables. Cela devrait offrir aux utilisateurs de nouvelles commodités pour travailler et se divertir.