La cosmonaute Anna Kikina a photographié une éclipse lunaire rare depuis l'ISS

La cosmonaute Anna Kikina, en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a réussi à capturer le phénomène d'une éclipse lunaire partielle depuis une altitude d'environ 400 kilomètres au-dessus de la surface terrestre. Selon ixbt.com, le 28 août de cette année, l'une des éclipses lunaires partielles les plus importantes et les plus profondes de ces dernières années a été enregistrée, l'ombre de la Terre couvrant jusqu'à 96 % du disque lunaire. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Le point culminant de ce phénomène astronomique a eu lieu aux premières heures du matin, heure de Moscou. Selon les données scientifiques, une telle situation ne peut se produire que pendant la phase de pleine lune. La teinte rougeâtre caractéristique de la Lune est le résultat de la réfraction des rayons solaires dans l'atmosphère terrestre. L'observation de ce processus naturel depuis l'orbite a montré des conditions extrêmement claires et parfaites, sans aucune interférence nuageuse.

Observations rares depuis l'espace

Pour Anna Kikina, seule femme du corps des cosmonautes de Roskosmos , ce voyage spatial constitue sa deuxième expédition majeure. Elle a rejoint la station le 14 juillet de cette année dans le cadre de l'équipage principal de l'ISS-75 à bord du vaisseau spatial Soyuz MS-29.

De tels clichés exclusifs pris depuis l'espace ont non seulement une valeur scientifique, mais servent également de source visuelle importante pour le grand public afin d'explorer les mystères de l'univers. L'enregistrement des propriétés optiques de l'atmosphère terrestre depuis l'orbite permet également aux experts d'analyser les processus mondiaux de notre planète.