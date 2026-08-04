Le voyage luxueux d’OpenAI avec des influenceurs suscite l’indignation du public

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Le voyage luxueux d’OpenAI avec des influenceurs suscite l’indignation du public

Alors que les débats virulents autour des technologies d’AI se poursuivent, le premier voyage d’OpenAI organisé pour des blogueurs dans une station de luxe a suscité une vive indignation chez les internautes. Selon TechCrunch, un groupe d’influenceurs célèbres a participé le week-end dernier à l’événement « Summer Club », organisé en pleine nature dans l’État de New York, où ils ont profité de diverses commodités et de cours d’utilisation de produits. À ce sujet, TechCrunch.com rapporte .

Les vidéos esthétiques et décontractées publiées sur les réseaux sociaux par les participants ont suscité de nombreux commentaires critiques. Sur TikTok et Instagram notamment, les blogueurs ayant couvert le voyage de la marque ont été accusés d’avoir « vendu leur âme pour une jolie chambre d’hôtel ». Certains utilisateurs leur ont même demandé de réaliser des vidéos sur l’impact environnemental des centres de données d’AI. Après les critiques, l’un des participants a même supprimé l’une de ses vidéos consacrées au voyage.

Une nouvelle stratégie marketing dans le secteur

Selon les analystes, il n’est pas surprenant qu’une grande entreprise technologique comme OpenAI fasse appel à des influenceurs. En février dernier, Vanity Fair avait écrit que l’entreprise avait nommé Charles Porch, ancien vice-président mondial des partenariats chez Instagram, à son premier poste de vice-président chargé des collaborations créatives. Sa mission consiste notamment à dialoguer avec les communautés créatives et à étudier les relations entre les individus et les outils d’AI.

Il convient également de souligner qu’OpenAI n’est pas le seul laboratoire d’AI à travailler avec des influenceurs. Selon la newsletter technologique Sarah and Kate, Anthropic a également organisé un dîner d’influenceurs pour Claude, tandis que Microsoft Copilot avait invité des blogueurs au Superbowl en février. Toutefois, les événements d’autres entreprises n’ont pas suscité une réaction aussi vive ni autant de remous que celui d’OpenAI.

Le choix du moment et les problèmes environnementaux

Dans un commentaire publié sur LinkedIn, l’un des participants a écrit qu’il s’attendait à ce que les gens s’intéressent aux secrets de l’utilisation des technologies, mais qu’il n’avait pas imaginé que les personnes hostiles à l’AI seraient aussi nombreuses. « Je n’aurais jamais pensé, même une seconde, que ces sujets seraient aussi controversés », a-t-il reconnu.

Le moment choisi pour le voyage n’est pas non plus passé inaperçu. Alors qu’OpenAI s’apprête à signer un contrat pour construire dans l’Ohio un centre de données d’une valeur de 500 milliards de dollars, l’impact socio-environnemental des infrastructures d’AI était devenu un sujet brûlant. L’organisation d’un événement de marque dans une station luxueuse en pleine nature a donc été accueillie avec ironie et indignation par de nombreux utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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