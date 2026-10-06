Un tribunal saoudien condamne à mort un immigrant étranger pour avoir insulté le Prophète (PSL)

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Un tribunal saoudien condamne à mort un immigrant étranger pour avoir insulté le Prophète (PSL)

En Arabie saoudite, la peine capitale a été prononcée à l'encontre d'un travailleur immigré étranger ayant manqué de respect aux valeurs religieuses sur les réseaux sociaux. La cour d'appel du Royaume a condamné le ressortissant sri-lankais Anojan Sivarasaà la peine de mort pour avoir laissé un commentaire insultant envers notre Prophète Muhammad (paix et bénédiction d'Allah sur lui) sur Facebook.

Cette affaire attire l'attention de la communauté internationale sur les questions de foi religieuse, de responsabilité dans l'expression et en Arabie saoudite, sur l'application stricte des normes législatives.

Détails du conflit : Le commentaire supprimé et les captures d'écran révélatrices

Selon les documents judiciaires, le déroulement des faits est le suivant :

  • Publication sur les réseaux sociaux : Anojan Sivarasa, qui travaillait en Arabie saoudite, a publié sur une page Facebook un commentaire contenant de graves insultes à l'encontre du Prophète de l'Islam, Muhammad (PSL) ;

  • Excuses tardives : Réalisant rapidement les conséquences de son acte, l'immigrant a supprimé le commentaire du réseau et a publié des excuses publiques ;

  • Employeur et arrestation : Cependant, des captures d'écran prises par des utilisateurs ont été envoyées à son employeur. Suite à la plainte de ce dernier, les autorités de sécurité saoudiennes ont arrêté l'immigrant en juillet.

Appel du parquet et verdict selon la loi islamique

Après les premières procédures judiciaires, le parquet du pays a exigé avec fermeté un réexamen de l'affaire :

  • Exigence du parquet : L'accusation a déclaré que cet acte constituait un crime grave contre les sacralités de l'Islam (blasphème et manque de respect), demandant un appel pour juger l'affaire sur la base stricte de la loi islamique et de la législation nationale ;

  • Décision finale du tribunal : La cour d'appel, après avoir examiné les détails de l'affaire le 17 septembre, a reconnu Anojan Sivarasa coupable et a rendu une décision condamnant à la peine de mort.

En Arabie saoudite, conformément à la législation, toute insulte ou manque de respect envers les sacralités religieuses, en particulier Allah et Son Messager, est considéré comme l'un des crimes d'État et religieux les plus graves, entraînant des peines sans compromis.

Arabie SaouditeAnojan SivarasaPeine de mortLoi islamiqueJustice
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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