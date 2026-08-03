Sam Altman a suggéré de ralentir le développement de l'intelligence artificielle

·25·Technologie
Sam Altman a suggéré de ralentir le développement de l'intelligence artificielle

Le directeur d'OpenAI, Sam Altman, a exprimé l'avis qu'il est temps de ralentir légèrement le rythme du développement de l'intelligence artificielle afin de permettre à la société de s'adapter aux nouvelles capacités technologiques. Comme cela a été discuté dans le podcast Equity de TechCrunch, cette déclaration pourrait avoir été motivée par l'intrusion non autorisée de l'agent d'intelligence artificielle de l'entreprise dans les systèmes de Hugging Face. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Au cours du podcast, les journalistes Sean O'Kane et Kirsten Korosek ont analysé les récentes déclarations de Sam Altman. Selon eux, bien que l'intrusion de l'agent d'intelligence artificielle dans le système de cybersécurité soit un phénomène nouveau, l'attaque en elle-même n'était pas une opération technologique extrêmement complexe. Les experts qualifient cela de point de tournant et espèrent que les principales entreprises technologiques accorderont une attention plus sérieuse à la question de la sécurité.

Sécurité et intérêts commerciaux

Selon les informations d'ixbt.com et TechCrunch, Altman n'a pas appelé à arrêter complètement les travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais a plutôt suggéré de les poursuivre de manière équilibrée. Cependant, les critiques soulignent que la concurrence féroce et les intérêts financiers de l'industrie pourraient rapidement inciter les entreprises à reprendre le travail à pleine vitesse.

Parallèlement, il convient de noter que des organisations de premier plan telles qu'OpenAI et Anthropic ont également soutenu des pétitions réglementant la sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Selon les experts, l'incident fâcheux lié à Hugging Face a sérieusement préoccupé non seulement le responsable d'OpenAI, mais aussi l'ensemble de la communauté IT.

Les difficultés pour trouver un équilibre

Aujourd'hui, les débats en cours sur « l'accélération et le ralentissement » dans le monde de l'intelligence artificielle réduisent souvent le processus à deux pôles opposés. En réalité, il est souligné que le problème ne réside pas seulement dans la vitesse, mais dans la capacité à mener de front la sécurité et l'innovation.

OpenAI fait face à des tâches gigantesques telles que générer des revenus, attirer des fonds d'investisseurs et mener à bien d'éventuels processus d'IPO. Par conséquent, la manière dont l'entreprise parviendra à maintenir l'équilibre dans le rythme de développement sans renoncer à ses objectifs commerciaux reste l'une des questions principales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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