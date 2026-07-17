Le conflit entre Elon Musk et Sam Altman : le projet de centre de données spatial est-il réaliste

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Le conflit entre Elon Musk et Sam Altman : le projet de centre de données spatial est-il réaliste

Le récent différend entre deux figures majeures de l'intelligence artificielle et de l'exploration spatiale, Elon Musk et Sam Altman, a mis en lumière la question de la création de centres de données (data-center) dans l'espace. Ce débat ne reflète pas seulement les opinions personnelles des deux milliardaires, mais souligne également un écart sérieux entre les capacités technologiques actuelles et les plans futurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le conflit a débuté avec une publication d'Elon Musk accusant le patron d'OpenAI, Sam Altman, de fraude. En réponse, Altman a critiqué l'idée de Musk de déployer des capacités de calcul pour l'IA dans l'espace. Selon lui, Musk présente aux investisseurs le concept de centres de données spatiaux comme un projet réalisable à court terme, ce qui contredit les capacités techniques actuelles.

Il s'agit du projet de SpaceX visant à lancer une constellation de satellites dédiés aux tâches d'IA et au traitement des requêtes. Le développement de systèmes de calcul orbitaux est l'un des facteurs clés contribuant à la valorisation élevée de SpaceX. Les partisans de cette idée estiment que les centres orbitaux permettront de créer un nouveau format de services cloud.

Obstacles techniques et efficacité économique

Cependant, les experts en technologie spatiale soulignent qu'il existe plusieurs limites à la réalisation de ce projet. Pour atteindre une efficacité économique, le coût de mise en orbite doit être nettement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, et la production en série de satellites haute performance doit être établie. Les technologies actuelles ne permettent pas une expansion rapide de tels systèmes.

SpaceX mise principalement sur sa fusée Starship pour résoudre ce problème. L'entreprise prévoit de transformer cette fusée en un système entièrement réutilisable afin de réduire drastiquement les coûts de transport. Mais même si les deux étages de la fusée sont récupérés avec succès lors des prochains vols d'essai, cela ne signifie pas un passage immédiat à l'exploitation commerciale.

Selon les informations, il pourrait falloir encore quelques années pour que la fusée Starship atteigne le mode de réutilisation complète promis. SpaceX a également informé les investisseurs que, dans un avenir proche, le deuxième étage de la fusée pourrait être perdu après chaque vol. Un tel scénario rendrait l'infrastructure des centres de données spatiaux économiquement non viable.

En conclusion, bien que des satellites individuels équipés de matériel d'IA puissent apparaître dans l'espace dans les prochaines années, il est fort probable que le déploiement massif et systématique de tels systèmes ne devienne une réalité qu'à partir des années 2030. Pour l'instant, le débat entre Musk et Altman reste une lutte entre les rythmes réels du progrès technologique et les ambitions.

SpaceXOpenAIElon MuskSam AltmanIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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