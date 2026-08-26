Huawei et HP signent un accord sur les technologies Wi-Fi

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Huawei et HP signent un accord sur les technologies Wi-Fi

Le géant technologique chinois Huawei et la célèbre entreprise américaine HP ont signé un accord mondial pluriannuel sur les brevets. Selon ixbt.com, les parties ont conclu un accord sur l'utilisation conjointe des normes de communication sans fil et l'octroi de licences croisées pour les droits de propriété intellectuelle. Ce contrat met fin à tous les différends précédents entre les deux entreprises et ouvre une nouvelle page de coopération pour les acteurs du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'accord signé, HP a obtenu le droit d'utiliser les développements de Huawei dans ses ordinateurs personnels, ordinateurs portables, imprimantes et autres types d'appareils. À son tour, le fabricant chinois a également acquis la possibilité d'utiliser les développements technologiques brevetés de son partenaire américain. Cela servira à accroître la compétitivité des produits des deux parties.

Des litiges en matière de brevets vers un partenariat stratégique

La conclusion de cet accord fait suite aux conflits juridiques survenus entre les parties au cours des dernières années. En particulier, en août 2025, Huawei avait saisi un tribunal américain, accusant HP d'utiliser des brevets liés à la technologie Wi-Fi 6 sans licence appropriée. La plainte soulignait l'utilisation non autorisée de développements essentiels assurant la transmission de données dans les réseaux locaux sans fil.

Pour apaiser la situation, HP avait par la suite rejoint le programme de brevets Wi-Fi 6 de l'organisation Sisvel, officialisant le droit d'utiliser près de 2000 brevets liés à cette norme. Cependant, cet accord mondial actuel ne se contente pas de clore les plaintes passées, il élargit également la portée de la coopération.

Normes Wi-Fi de nouvelle génération et conditions financières

Le nouvel accord de licence signé inclut non seulement le Wi-Fi 6 populaire, mais aussi les normes Wi-Fi 7, plus modernes et plus rapides. Cela permet aux entreprises d'intégrer les capacités de connexion sans fil de dernière génération dans leurs appareils.

Conformément aux conditions de l'accord, HP effectuera certains paiements de licence à Huawei pour les technologies de communication sans fil avancées utilisées. Selon les experts, de tels accords sur les brevets sont le moyen le plus optimal pour les grandes entreprises technologiques de réduire les frais de justice et d'assurer un développement durable sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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