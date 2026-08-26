La Chine teste une communication laser à haut débit entre la Terre et la Lune

Des scientifiques chinois ont établi avec succès, pour la première fois, un canal de communication laser bidirectionnel entre la Terre et la Lune sur une distance de plus de 400 000 km. Selon Ixbt.com, cette expérience scientifique constitue une avancée majeure pour l'exploration spatiale et le transfert de données, ouvrant de vastes perspectives pour les futures missions lunaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Lors de l'expérience, le débit de transmission de la Terre vers le vaisseau spatial était de 1,25 Mbps, tandis qu'il atteignait 100 Mbps dans le sens inverse. Ce canal descendant à haut débit est crucial pour les missions lunaires, car il permet de transmettre d'énormes volumes d'images, de vidéos et de données scientifiques vers la Terre.

Avantages et capacités techniques de la communication laser

La supériorité de cette technologie est particulièrement visible avec les images haute résolution. Selon les chercheurs, la transmission d'une seule image en 8K via une liaison radio traditionnelle à 5 Mbps prendrait 4 à 5 minutes, alors que le nouveau système laser accomplit la même tâche en seulement 12 secondes.

Comparée à la radio traditionnelle, la communication laser offre une bande passante nettement supérieure et utilise un faisceau très étroit. Cela augmente non seulement la vitesse de transmission, mais rend également l'interception du signal beaucoup plus complexe.

Processus complexe et exigences de haute précision

Le défi majeur de cette liaison réside dans la précision du pointage. Le faisceau laser doit atteindre avec exactitude un récepteur en mouvement constant à plus de 400 000 km de distance. La moindre erreur angulaire pourrait entraîner un décalage de plusieurs kilomètres près de la Lune.

Pour maintenir la connexion, le système prend en compte simultanément l'orbite du vaisseau, les erreurs de pointage du télescope, la réfraction atmosphérique et même le temps de trajet du signal laser entre la Terre et la Lune. Ainsi, le télescope terrestre et le terminal spatial conservent un alignement précis malgré leurs mouvements.

Réception des signaux et perspectives d'avenir

La réception des signaux a également été complexe. Après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres, seuls des photons primaires atteignent le détecteur, qu'il faut isoler du bruit de fond de la Lune, des étoiles et d'autres interférences. Pour ce faire, les ingénieurs ont utilisé des détecteurs de photons uniques ultra-sensibles et des algorithmes de traitement du signal spécialisés.

Selon le Centre de technologie d'ingénierie spatiale de l'Académie chinoise des sciences, cette expérience réussie est une première étape vers l'établissement d'une communication optique complète dans le système Terre-Lune. À l'avenir, ces canaux pourraient être utilisés pour échanger des données avec des orbiteurs lunaires, des stations automatiques et les futures infrastructures à la surface de la Lune.