L'iPhone 17 Pro survit à une chute depuis la stratosphère

Les technologies modernes démontrent leurs capacités non seulement par le confort quotidien, mais aussi par des tests extraordinaires. Selon ixbt.com, le fabricant d'accessoires de protection Rhinoshield a réalisé l'une des expériences les plus extrêmes de l'histoire des smartphones, entrant ainsi dans le Livre Guinness des records. Lors de l'essai, un iPhone 17 Pro a été lâché d'une altitude d'environ 30 kilomètres vers la surface terrestre et est resté parfaitement fonctionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce test unique a été organisé le 24 juin de cette année au centre spatial Esrange en Suède. Ce projet a été mené en collaboration entre Rhinoshield et la société britannique Sent Into Space, spécialisée dans l'aérospatiale. Les experts ont utilisé un ballon stratosphérique spécial pour élever le smartphone, atteignant une altitude de 30 607 mètres.

Test de vol en conditions extrêmes

Bien que la température dans les couches inférieures de la stratosphère descende entre -40 et -60 degrés et que la pression atmosphérique ne représente qu'un pour cent de celle au niveau de la mer, le smartphone a été lancé sans système de chauffage supplémentaire ni coque spéciale. Là-haut, l'appareil a filmé la Terre avant d'être détaché à distance du ballon pour une chute libre.

La descente a duré environ 25 minutes et l'appareil a heurté le sol à grande vitesse. Localiser la charge utile, équipée d'un système GPS et d'un mécanisme de contrôle à distance, a été l'une des étapes les plus complexes. Retrouvé dans une zone difficile d'accès en Suède, le smartphone a été minutieusement inspecté par les représentants du Livre Guinness des records.

Capacités du système de protection Rhinoshield AirX

Le boîtier de l'appareil est resté intact

Le smartphone est pleinement opérationnel

Les fonctions d'appel, de photographie et d'allumage sont préservées

Les inspections ont révélé que l'iPhone 17 Pro a conservé toutes ses fonctionnalités. Les experts ont expliqué que la survie de l'appareil face à une telle pression et un tel impact est due à sa coque de protection spéciale, Rhinoshield AirX. Cet accessoire est basé sur un système multicouche intégrant une absorption des chocs par air, une structure interne flexible et des chambres de décompression.

Ce record confirme une fois de plus la haute résistance des appareils mobiles et de leurs accessoires de protection. Ce test réussi montre que les solutions technologiques modernes peuvent protéger efficacement des gadgets coûteux, même dans des environnements proches des conditions spatiales.