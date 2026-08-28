Le prix de la mémoire des smartphones explose et dépasse celui des processeurs

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Le prix de la mémoire des smartphones explose et dépasse celui des processeurs

Sur le marché mondial de la technologie, les facteurs influençant le coût de production des appareils mobiles changent radicalement. Selon le média ixbt.com, citant l'insider renommé Digital Chat Station, les composants de mémoire pour smartphones ont connu une augmentation de prix sans précédent en un an, dépassant désormais le coût des processeurs mobiles les plus avancés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que cette situation est inédite dans l'industrie mobile et a complètement bouleversé l'équilibre des coûts de fabrication. Alors qu'auparavant la charge financière principale reposait sur les puces haut de gamme, ce sont désormais les modules de RAM et de stockage qui occupent cette place.

De combien le prix de la mémoire a-t-il augmenté ?

Selon les données analytiques, cette année, le coût d'un ensemble de 12 GB de RAM et 256 GB de stockage interne a fortement augmenté pour atteindre environ 2200 yuans. À titre de comparaison, à la même période l'an dernier, le même kit de mémoire était évalué à environ 500 yuans. Ainsi, le prix de la mémoire seule a augmenté de 1700 yuans en un an.

Parallèlement, on observe également une hausse du prix des systèmes sur puce (SoC) phares de nouvelle génération. Si auparavant les processeurs mobiles les plus puissants coûtaient environ 1500 yuans, leur prix atteint aujourd'hui 2000 yuans. En d'autres termes, le prix des processeurs n'a augmenté que de 500 yuans.

Conséquences d'un tournant industriel

En conséquence, les composants de mémoire et les processeurs ont inversé leurs rôles dans la structure des coûts. Comme le souligne l'insider, la mémoire est devenue pour la première fois le poste de dépense le plus important parmi les composants des appareils mobiles. Cette situation place les fabricants de smartphones face à un choix difficile.

Il est clair que ce facteur aura un impact sérieux sur le prix des futurs smartphones. Les fabricants sont confrontés à deux options : soit réduire les capacités de stockage de base pour maintenir les coûts, soit répercuter les coûts supplémentaires directement sur les consommateurs finaux, ce qui entraînera une hausse du prix des téléphones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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