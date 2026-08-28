La montre connectée Huawei Watch GT 7 Pro est disponible en Chine

Selon le site Ixbt.com, Huawei a officiellement lancé la commercialisation de son nouveau produit phare, la montre connectée Huawei Watch GT 7 Pro, sur le marché chinois. Alliant haute technologie et durabilité, ce gadget attire l'attention par ses fonctionnalités avancées et son autonomie longue durée, des atouts essentiels pour les utilisateurs modernes au quotidien. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouvel appareil est proposé aux acheteurs en trois coloris attrayants : Pine Green, Wild Yellow et Carbon Black. Bien que le prix officiel en Chine soit fixé à 2688 yuans, il est possible de l'acquérir pour 2285 yuans en tenant compte des subventions gouvernementales actuelles.

Design robuste et écran lumineux

Le modèle Huawei Watch GT 7 Pro se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité. Son boîtier est fabriqué en alliage de titane de qualité aérospatiale et en céramique nanocristalline. L'écran est protégé par un verre saphir résistant aux conditions extrêmes.

Le gadget est équipé d'un écran haute qualité de 1,47 pouce. La luminosité maximale de l'écran atteint 3000 nits, ce qui permet de lire les informations sans difficulté, même en extérieur sous un ensoleillement direct.

Autonomie impressionnante et modes sportifs

Selon les informations fournies, l'un des points forts de cette nouvelle montre connectée est son autonomie record. En mode économie d'énergie, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 21 jours sans recharge. En usage normal, cette autonomie est de 12 jours. De plus, avec le GPS activé pour la course en montagne ou dans des conditions difficiles, la batterie dure jusqu'à 51 heures.

Pour les amateurs de mode de vie actif, l'appareil est enrichi de trois nouveaux modes sportifs spécialisés, permettant un suivi plus efficace de diverses activités.

Suivi complet de la santé

La Huawei Watch GT 7 Pro est équipée d'un ensemble complet de capteurs médicaux et biologiques. La montre intègre notamment des capteurs de fréquence cardiaque (ChSS) et de saturation en oxygène dans le sang (SpO2), ainsi qu'un système d'enregistrement d'électrocardiogramme (EKG).

Le système analyse l'état de l'organisme de manière globale, en prenant en compte la qualité du sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'humeur et les calories brûlées. Sur la base de ces données, l'état de récupération général est évalué.

Les experts soulignent que le modèle Huawei Watch GT 7 Pro a déjà fait des débuts réussis sur le marché chinois et devrait être lancé sur le marché international dès la semaine prochaine.