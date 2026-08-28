Cole Palmer affirme avoir trouvé sa liberté sous Xabi Alonso

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Cole Palmer affirme avoir trouvé sa liberté sous Xabi Alonso

Le milieu de terrain de Chelsea, Cole Palmer, a révélé qu'il parvient à libérer son véritable potentiel sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. L'international anglais a souligné que la liberté tactique dont il bénéficie cette saison contraste fortement avec les restrictions des années précédentes, faisant allusion au style de travail des anciens coachs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Sports, Chelsea a remporté une victoire 3-2 contre Fulham lundi, un match lors duquel le joueur de 24 ans a été désigné homme du match. Cole Palmer n'a pas seulement marqué un but spectaculaire, il a également dominé plusieurs statistiques clés tout au long de la rencontre.

Liberté sur le terrain et changements tactiques

Au cours du match, Palmer a effectué cinq tirs, réussi cinq dribbles, remporté dix duels et touché le ballon neuf fois dans la surface de réparation adverse. Le milieu de terrain, qui a conclu une attaque initiée par João Pedro, a déclaré que c'est Xabi Alonso qui lui donne la liberté de mouvement sur le terrain.

Selon Palmer, le technicien espagnol lui demande de sortir des lignes tactiques rigides et des schémas préétablis pour se déplacer librement sur le terrain, recevoir le ballon et faire preuve de créativité. Le joueur a rappelé que sous les anciens entraîneurs Enzo Maresca, Liam Rosenior et Callum McFarlane, de tels mouvements étaient considérés comme risqués et donc interdits.

Les difficultés de la saison dernière

Ces changements positifs sous Xabi Alonso marquent une étape importante après une saison dernière difficile pour le joueur. Ayant manqué 11 matchs en raison d'une blessure à l'aine, le joueur de 24 ans a vu son total de buts en Premier League chuter à 10, alors que ses résultats précédents étaient de 22 et 15 buts.

Actuellement, Cole Palmer ne cache pas qu'il retrouve sa forme étincelante d'autrefois et que la confiance de Xabi Alonso lui a donné des ailes. Il est attendu que la liberté et l'inspiration de la star anglaise apportent un avantage majeur à Chelsea lors des prochaines échéances importantes de l'équipe.

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Jahongir Tursunov
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