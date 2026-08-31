Le problème de teinte rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas totalement résolu

·3·Technologie
Le problème de teinte rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas totalement résolu

Un défaut technique sur les écrans du Galaxy S26 Ultra, l'un des derniers flagships de Samsung, suscite des discussions parmi les utilisateurs. Il s'avère que les tentatives de résolution logicielle du problème de teinte rouge, détecté pour la première fois en juillet dernier, ne donnent pas les résultats escomptés. Bien que la mise à jour logicielle ait amélioré la situation sur certains appareils, le problème s'est aggravé pour d'autres utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le média Newsway, Samsung avait publié une mise à jour spécifique pour corriger ce problème. Cependant, les premiers retours des utilisateurs montrent que le patch fourni n'a pas donné de résultats positifs sur tous les appareils. Alors que sur certains gadgets la teinte rouge n'a pas disparu, de nouveaux défauts sont apparus sur d'autres.

Nouveaux défauts après la mise à jour

Après l'installation du correctif logiciel, les utilisateurs ont commencé à remarquer de nouvelles irrégularités autour de l'écran. En particulier, les plaintes concernant la persistance de zones rouges le long des bords supérieur et inférieur de l'écran se sont multipliées. De plus, certains propriétaires ont signalé l'apparition de points colorés inhabituels sur les bords de l'écran.

Selon les experts et les acheteurs, une telle situation pourrait nuire à la réputation des smartphones flagships haut de gamme. Auparavant, les utilisateurs ayant contacté les centres de service officiels pour le même problème rencontrent également des défauts inattendus après la nouvelle mise à jour.

Recommandations de Samsung et prochaines étapes

À l'heure actuelle, l'ampleur de ce dysfonctionnement et le lien direct entre les nouveaux points colorés et le patch installé restent inconnus. Les représentants de l'entreprise continuent d'étudier la situation de près et fournissent des instructions aux consommateurs confrontés à ce problème.

Dans sa déclaration officielle, Samsung souligne que des fonctions telles que Adaptive Color Tone, la correction des couleurs, ainsi que les modes Extra Dim et Eye Comfort Shield peuvent également influencer les changements de couleur de l'écran. Par conséquent, l'entreprise recommande aux utilisateurs de vérifier d'abord les paramètres d'affichage.

Si ces mesures ne fonctionnent pas, il est conseillé aux propriétaires de contacter des centres de service agréés. Bien que plus de deux mois se soient écoulés depuis le début des plaintes massives, Samsung n'a pas encore trouvé de solution universelle pour résoudre complètement ce défaut sur l'écran du Galaxy S26 Ultra.

SamsungGalaxy S26 UltraSmartphoneTechnologieMise à jour
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le smartphone HMD Asha 305 Pro est présentéLe smartphone HMD Asha 305 Pro est présentéAujourd'hui, 15:27Apple présentera le nouvel iPhone le 9 septembre : la date tant attendue est connueApple présentera le nouvel iPhone le 9 septembre : la date tant attendue est connueAujourd'hui, 15:17Un robot-cheval chevauchable créé en ChineUn robot-cheval chevauchable créé en ChineAujourd'hui, 15:05Xiaomi lance un nouveau chauffe-eau à gaz haute performanceXiaomi lance un nouveau chauffe-eau à gaz haute performanceAujourd'hui, 14:55Huawei présente une nouvelle sonnette intelligenteHuawei présente une nouvelle sonnette intelligenteAujourd'hui, 14:25Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambourXiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambourAujourd'hui, 13:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8