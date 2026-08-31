Le problème de teinte rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas totalement résolu

Un défaut technique sur les écrans du Galaxy S26 Ultra, l'un des derniers flagships de Samsung, suscite des discussions parmi les utilisateurs. Il s'avère que les tentatives de résolution logicielle du problème de teinte rouge, détecté pour la première fois en juillet dernier, ne donnent pas les résultats escomptés. Bien que la mise à jour logicielle ait amélioré la situation sur certains appareils, le problème s'est aggravé pour d'autres utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le média Newsway, Samsung avait publié une mise à jour spécifique pour corriger ce problème. Cependant, les premiers retours des utilisateurs montrent que le patch fourni n'a pas donné de résultats positifs sur tous les appareils. Alors que sur certains gadgets la teinte rouge n'a pas disparu, de nouveaux défauts sont apparus sur d'autres.

Nouveaux défauts après la mise à jour

Après l'installation du correctif logiciel, les utilisateurs ont commencé à remarquer de nouvelles irrégularités autour de l'écran. En particulier, les plaintes concernant la persistance de zones rouges le long des bords supérieur et inférieur de l'écran se sont multipliées. De plus, certains propriétaires ont signalé l'apparition de points colorés inhabituels sur les bords de l'écran.

Selon les experts et les acheteurs, une telle situation pourrait nuire à la réputation des smartphones flagships haut de gamme. Auparavant, les utilisateurs ayant contacté les centres de service officiels pour le même problème rencontrent également des défauts inattendus après la nouvelle mise à jour.

Recommandations de Samsung et prochaines étapes

À l'heure actuelle, l'ampleur de ce dysfonctionnement et le lien direct entre les nouveaux points colorés et le patch installé restent inconnus. Les représentants de l'entreprise continuent d'étudier la situation de près et fournissent des instructions aux consommateurs confrontés à ce problème.

Dans sa déclaration officielle, Samsung souligne que des fonctions telles que Adaptive Color Tone, la correction des couleurs, ainsi que les modes Extra Dim et Eye Comfort Shield peuvent également influencer les changements de couleur de l'écran. Par conséquent, l'entreprise recommande aux utilisateurs de vérifier d'abord les paramètres d'affichage.

Si ces mesures ne fonctionnent pas, il est conseillé aux propriétaires de contacter des centres de service agréés. Bien que plus de deux mois se soient écoulés depuis le début des plaintes massives, Samsung n'a pas encore trouvé de solution universelle pour résoudre complètement ce défaut sur l'écran du Galaxy S26 Ultra.