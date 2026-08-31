La montre connectée Huawei Watch D3 présentée avant son lancement officiel

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La montre connectée Huawei Watch D3 présentée avant son lancement officiel

Le géant technologique chinois Huawei a présenté pour la première fois au grand public sa nouvelle génération de montre connectée, la Huawei Watch D3, lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC 2026). Cette démonstration, effectuée avant le lancement mondial officiel, a révélé les principales capacités médicales de l'appareil et a attiré l'attention des cardiologues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, l'innovation majeure du nouveau gadget est son système amélioré de mesure de la pression artérielle. Les experts de Huawei ont réussi à augmenter considérablement la précision des mesures sur ce modèle, même en cas de fréquence cardiaque élevée.

Une nouvelle étape dans le suivi de la santé

Selon les informations fournies, la Watch D3 permet aux utilisateurs de surveiller leur tension artérielle avant et après l'exercice physique. La montre connectée analyse en profondeur la réaction du système cardiovasculaire à l'activité physique et peut recommander l'intensité d'entraînement optimale en fonction des indicateurs obtenus.

L'appareil s'adapte également de manière sensible aux changements soudains des conditions environnementales. Par exemple, lors de l'ascension en haute altitude ou en cas de chute brutale de température, le système envoie automatiquement un rappel à l'utilisateur pour vérifier sa tension artérielle.

Normes européennes et certification médicale

L'appareil est équipé d'un système de surveillance ambulatoire de la pression artérielle de troisième génération. La Huawei Watch D3 a reçu une certification officielle conforme aux exigences strictes du règlement européen sur les dispositifs médicaux (CE MDR). Cela donne le droit d'utiliser la montre non seulement pour des mesures ponctuelles, mais aussi pour une surveillance ambulatoire continue ainsi que pour le contrôle avant et après les efforts physiques.

Les capacités de l'appareil ne se limitent pas à la pression artérielle. Le mode Health Glance a également été considérablement amélioré sur cette nouvelle génération. Cette fonction analyse de manière complexe les indicateurs globaux de l'organisme, élargissant la portée de la surveillance de la qualité du sommeil et de l'état émotionnel de l'utilisateur.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas encore révélé toutes les spécifications techniques de la Huawei Watch D3. Le lancement mondial complet de l'appareil est prévu pour le 2 septembre de cette année, date à laquelle le prix et la date de commercialisation du nouveau gadget devraient être annoncés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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