Apple présentera le nouvel iPhone le 9 septembre : la date tant attendue est connue

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Apple présentera le nouvel iPhone le 9 septembre : la date tant attendue est connue

Apple a officiellement annoncé la date de sa prochaine grande présentation. La société a indiqué qu'un événement spécial Apple Event aura lieu le 9 septembre . La présentation débutera à 22:00 heure locale.

L'événement Apple se déroulera sous le slogan « Surprise and shine ». La société n'a pas encore révélé en détail quels nouveaux appareils seront présentés.

C'est pourquoi l'intérêt principal des fans de technologie se porte sur la nouvelle génération d'iPhone. Cependant, dans l'annonce officielle d'Apple, le nom iPhone 18 n'est pas encore mentionné. Par conséquent, certaines informations sur le nouveau smartphone ne sont pas encore officiellement confirmées.

Apple présente généralement la nouvelle génération d'iPhone en septembre. Par exemple, le 9 septembre 2025, la société a présenté l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, ainsi que le nouveau modèle iPhone Air.

Désormais, lors de l'événement du 9 septembre, nous saurons quelle surprise Apple a préparée. Le fait que la société elle-même ait qualifié l'événement de « Surprise and shine » attise encore plus la curiosité des fans.

Vous pouvez suivre l'Apple Event le 9 septembre à partir de 22:00.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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