Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambour

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Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambour

La marque Xiaomi a présenté un nouvel appareil remarquable sur le marché de l'électroménager. Selon ixbt.com, l'entreprise a annoncé le modèle Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg, doté de deux tambours horizontaux indépendants, et a ouvert les précommandes. Cet appareil attire l'attention des clients et des experts grâce à ses dimensions compactes combinées à des capacités techniques avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du nouvel appareil réside dans ses deux tambours séparés, d'une capacité totale de 5 kg. Selon ixbt.com, le cycle complet de lavage et de séchage sur ce modèle ne dure que 40 minutes. Il s'agit d'une solution pratique pour les utilisateurs qui ont besoin de gagner du temps au quotidien.

Technologies pour tissus délicats et automatisation

Le modèle Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg est conçu pour traiter délicatement différents types de tissus. En particulier, l'appareil dispose d'un mode délicat spécial pour la soie, fonctionnant à 40 °C. Dans ce mode, le système intelligent arrête automatiquement le processus de séchage dès que l'humidité disparaît pour éviter un séchage excessif et préserver la qualité du tissu.

L'appareil est équipé d'un moteur DD à entraînement direct assurant une haute efficacité et d'un tambour de 255 mm de diamètre. Le modèle dispose également d'un système de distribution automatique de détergent, composé de deux réservoirs de 150 ml chacun. Selon le fabricant, un seul remplissage suffit pour environ un mois, et le système automatique calcule lui-même la consommation de produit en fonction de la quantité de linge.

Fonctionnalités étendues et système de protection de la santé

Pour résoudre divers problèmes du quotidien, l'appareil propose 34 programmes spécialisés. Grâce à ces modes, il est possible d'éliminer efficacement les taches difficiles laissées par le lait, le sang, le café, ainsi que les fruits et légumes.

Une attention particulière a été accordée à la santé familiale avec l'intégration d'un système certifié protégeant la santé de la mère et de l'enfant. Cette fonction permet d'éliminer jusqu'à 99,99 % des virus et d'effectuer une stérilisation en profondeur. Initialement, le prix conseillé de l'appareil est de 3499 yuans, mais grâce aux subventions gouvernementales, il peut être acheté pour 2699 yuans.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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