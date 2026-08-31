Huawei présente une nouvelle sonnette intelligente

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Huawei présente une nouvelle sonnette intelligente

Le géant technologique chinois Huawei a lancé la vente de sa nouvelle sonnette intelligente HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5 sur sa boutique officielle JD.com. Selon Ixbt.com, cet appareil attire l'attention des consommateurs grâce à son système à double caméra, ses fonctions de sécurité avancées et sa batterie haute capacité capable de tenir jusqu'à six mois. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Actuellement, ce gadget est vendu sur le marché chinois au prix d'environ 700 yuans. Conçue pour assurer la sécurité domestique, cette sonnette de nouvelle génération dépasse le concept traditionnel pour fonctionner comme un système de surveillance complet.

Système à double caméra et surveillance étendue

La principale caractéristique de l'appareil est la présence de deux caméras. La caméra principale est équipée d'un objectif grand angle de 4 MP, offrant un angle de vision de 140 degrés pour surveiller entièrement les visiteurs. De plus, une caméra supplémentaire située en bas est orientée directement vers le sol devant la porte, permettant au propriétaire de surveiller les colis et objets déposés.

Huit diodes infrarouges sont intégrées pour garantir une image claire la nuit. Ce système offre une image couleur de qualité même dans des conditions de faible luminosité, sans émettre de lumière rouge visible.

IA et capacités de sécurité

La sonnette intelligente dispose de fonctions avancées capables de détecter des personnes jusqu'à 5 mètres. L'appareil peut également reconnaître les visages, identifier les colis et détecter si une personne reste devant la porte pendant une période prolongée.

Les utilisateurs peuvent définir des zones de surveillance personnalisées ou exclure des zones inutiles, comme le seuil de l'appartement voisin. Cela évite les fausses alertes et garantit la confidentialité.

Autonomie et stockage des données

Un autre avantage est son autonomie. Le fabricant affirme que la batterie de 10 000 mAh intégrée peut tenir jusqu'à six mois en utilisation continue, libérant ainsi les utilisateurs de la contrainte de recharges fréquentes.

En cas d'urgence, y compris en cas de coupure de connexion Internet, l'appareil continue de fonctionner. Il enregistre les vidéos sur une mémoire locale et les télécharge automatiquement vers le cloud une fois la connexion rétablie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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