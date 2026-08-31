Xiaomi lance un nouveau chauffe-eau à gaz haute performance

Xiaomi a lancé sur le marché chinois le Mijia Smart Gas Water Heater Pro, un nouveau chauffe-eau à gaz intelligent. Doté d'une capacité de 16 litres, cet appareil est équipé d'un système de chauffage à condensation, d'une double circulation d'eau et d'une intégration complète avec l'écosystème de maison intelligente de Xiaomi. Selon IXBT.com, le prix conseillé du nouveau produit est de 3999 yuans (environ 595 USD), mais il peut être acheté pour 2975 yuans (445 USD) en tenant compte des subventions gouvernementales. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La principale caractéristique technique de cet appareil est son efficacité thermique annoncée atteignant 107 %. Ce taux élevé est rendu possible par une technologie de condensation qui utilise la chaleur résiduelle des gaz de combustion. Selon les calculs de Xiaomi, par rapport aux chauffe-eau traditionnels de classe d'efficacité énergétique 2, les économies de gaz sur huit ans peuvent atteindre 6220 yuans (925 USD).

Gestion de la condensation et circulation de l'eau

Pour évacuer le condensat généré par l'appareil, l'entreprise a développé un système de pulvérisation centrifuge à haute vitesse. Après neutralisation, le condensat est transformé en un mélange finement dispersé et éliminé avec les gaz de combustion, évitant ainsi le besoin d'un tuyau de drainage séparé. Le circuit d'évacuation est entièrement isolé de l'eau utilisée pour la douche.

La fonction de maintien d'une température stable est assurée par un système de double circulation avec des circuits d'eau internes et externes ainsi qu'une chambre de récupération de chaleur. L'électronique analyse en permanence la température et le débit de l'eau, régulant automatiquement le fonctionnement du brûleur et le flux d'eau. Selon les données fournies par Xiaomi, l'appareil prend en charge plus de 2000 variantes de réglages, ce qui minimise les fluctuations de température même lorsque plusieurs robinets sont utilisés simultanément.

Fonctions intelligentes et sécurité

Le chauffe-eau prend en charge des modes de préchauffage basés sur un calendrier, la consommation d'eau, des commandes manuelles ou des scénarios de maison intelligente. Selon le fabricant, cela permet d'obtenir de l'eau chaude presque instantanément dès l'ouverture du robinet. De plus, l'appareil est protégé contre l'entartrage et les dépôts, grâce à un module remplaçable intégré qui libère des composants inhibiteurs de calcaire.

L'efficacité du système atteint 98,3 %. Le niveau sonore en fonctionnement commence à 32 dBA. Le chauffe-eau prend en charge la technologie Xiaomi Surge Smart Connectivity, se contrôle via l'application Mi Home et les commandes vocales des enceintes compatibles, et peut interagir avec des serrures intelligentes, des capteurs de présence et des équipements climatiques. Xiaomi offre une garantie de huit ans sur l'échangeur thermique et le brûleur.