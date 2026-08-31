Le smartphone HMD Asha 305 Pro est présenté

HMD Global se prépare à lancer une interprétation moderne de l'un de ses appareils légendaires, le modèle Asha 305. Selon ixbt.com, le nouveau smartphone baptisé HMD Asha 305 Pro attire l'attention des utilisateurs grâce à son design unique et ses caractéristiques mises à jour. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Design rétro et interprétation moderne

Le célèbre insider @smashx_60 a révélé les premières images et les spécifications techniques principales de l'appareil à venir. Selon les informations diffusées, bien que le nouveau modèle conserve l'apparence du design d'autrefois, il bénéficie d'un certain nombre d'améliorations matérielles importantes.

Le smartphone sera équipé d'un écran de 5 pouces, ce qui semble un peu inhabituel pour les standards actuels, avec de larges bordures en haut et en bas de l'affichage. Cependant, les bords plats du boîtier et la finition du bloc caméra sont réalisés dans un style moderne.

Capacités techniques et nouvelles fonctionnalités

L'un des changements majeurs de l'appareil concerne la caméra. La résolution du module principal a été augmentée de 2 mégapixels à 5 mégapixels. Bien que la caméra frontale soit restée à 2 mégapixels, un flash LED spécial a été ajouté à côté pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité.

La capacité de stockage interne a été doublée pour atteindre 32 GB. Néanmoins, aucun bond majeur en termes de performances n'est attendu, car l'appareil fonctionne sur la plateforme Unisoc T137 avec 2 GB de RAM.

Protection et autonomie

L'un des avantages importants de la version Pro est le système de protection contre la poussière et l'humidité selon la norme IP52. De plus, le smartphone est alimenté par une batterie amovible d'une capacité de 2500 mAh.

Les options de connectivité incluent LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ainsi qu'une prise casque traditionnelle de 3,5 mm. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation léger Pulse OS, conçu pour des équipements moins puissants.

Malgré la simplicité de la plateforme, la prise en charge de services populaires tels que TikTok et Netflix ainsi que des messageries est assurée. Rappelons que l'insider ayant diffusé ces informations avait déjà fourni des rapports précis sur les nouveaux appareils de HMD, notamment le HMD Icon Flip 1.