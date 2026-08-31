Un robot-cheval chevauchable créé en Chine

·1·Technologie
Un robot-cheval chevauchable créé en Chine

La startup chinoise DaxAI a dévoilé un Qiji X1 robot quadrupède sur lequel une personne peut monter. L'appareil a été présenté lors de la Conférence mondiale sur les robots 2026 à Pékin.

Le Qiji X1 ressemble à un mélange unique entre un robot-chien agrandi, une moto et un cheval. Le robot est équipé d'un siège et de poignées de contrôle, permettant à l'utilisateur de le chevaucher et de se déplacer comme sur un cheval.

Selon le fabricant, le robot peut supporter une charge allant jusqu'à 300 kilogrammes. Avec une charge complète, il peut parcourir jusqu'à 40 kilomètres. Sa vitesse maximale est estimée entre 7 et 10 km/h selon les sources, certains rapports indiquant 9,6 km/h.

Le Qiji X1 est conçu pour se déplacer non seulement sur des routes normales, mais aussi sur des pentes raides, du gravier et des terrains boueux. Le fabricant prévoit de l'utiliser à l'avenir pour le transport de charges, la navigation en terrain complexe et les opérations de sauvetage.

Les vidéos montrant le robot transportant une personne ont suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance un nouveau chauffe-eau à gaz haute performanceXiaomi lance un nouveau chauffe-eau à gaz haute performanceAujourd'hui, 14:55Huawei présente une nouvelle sonnette intelligenteHuawei présente une nouvelle sonnette intelligenteAujourd'hui, 14:25Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambourXiaomi présente une nouvelle machine à laver à double tambourAujourd'hui, 13:51Elon Musk annonce un plan pour préserver la vie sur Terre pendant un milliard d'annéesElon Musk annonce un plan pour préserver la vie sur Terre pendant un milliard d'annéesAujourd'hui, 12:58Le flagship OnePlus 16 sera équipé de l'écran avancé Oriental Screen 4.0Le flagship OnePlus 16 sera équipé de l'écran avancé Oriental Screen 4.0Aujourd'hui, 12:29La communication par satellite Huawei sauve une vie lors d'un glissement de terrain au NépalLa communication par satellite Huawei sauve une vie lors d'un glissement de terrain au NépalAujourd'hui, 11:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8