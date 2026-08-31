Un robot-cheval chevauchable créé en Chine

La startup chinoise DaxAI a dévoilé un Qiji X1 robot quadrupède sur lequel une personne peut monter. L'appareil a été présenté lors de la Conférence mondiale sur les robots 2026 à Pékin.

Le Qiji X1 ressemble à un mélange unique entre un robot-chien agrandi, une moto et un cheval. Le robot est équipé d'un siège et de poignées de contrôle, permettant à l'utilisateur de le chevaucher et de se déplacer comme sur un cheval.

Selon le fabricant, le robot peut supporter une charge allant jusqu'à 300 kilogrammes. Avec une charge complète, il peut parcourir jusqu'à 40 kilomètres. Sa vitesse maximale est estimée entre 7 et 10 km/h selon les sources, certains rapports indiquant 9,6 km/h.

Le Qiji X1 est conçu pour se déplacer non seulement sur des routes normales, mais aussi sur des pentes raides, du gravier et des terrains boueux. Le fabricant prévoit de l'utiliser à l'avenir pour le transport de charges, la navigation en terrain complexe et les opérations de sauvetage.

Les vidéos montrant le robot transportant une personne ont suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux.