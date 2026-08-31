État d'urgence déclaré en Inde après le débordement d'un réservoir

La situation est devenue critique dans l'État indien du Maharashtra. Le niveau d'eau du réservoir de Bhatghar ayant atteint 99 % , des mesures de sécurité ont été renforcées dans la région.

Selon les informations, les fortes inondations observées au Népal, ainsi que les pluies de mousson continues et intenses, ont provoqué une montée rapide du niveau du réservoir.

Une fois que le niveau de l'eau a atteint l'un des sommets les plus élevés, le déversement du surplus a commencé pour prévenir tout risque potentiel. L'eau est dirigée vers la rivière Nira .

Les autorités locales prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population. L'état d'urgence a été déclaré dans la région.

Les experts craignent que la situation ne se complique davantage si les pluies de mousson persistent.

Bien que la situation soit sous contrôle pour le moment, il est conseillé aux habitants de rester prudents.