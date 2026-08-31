Le golfe Persique en feu : l'armée iranienne lance une attaque de drones sur le territoire des EAU
Les tensions militaro-politiques au Moyen-Orient ont atteint un stade critique. L'armée de la République islamique d'Iran a officiellement annoncé avoir mené une attaque massive avec des dizaines de drones de combat contre la base aérienne d'Al-Minhad, située sur le territoire des Émirats arabes unis et d'une importance stratégique.
Cette frappe à grande échelle pourrait gravement déstabiliser l'équilibre sécuritaire dans le golfe Persique et ses environs.
Cible de l'attaque : hélicoptères et contingent militaire des États-Unis
Dans une déclaration officielle, le service de presse du ministère iranien de la Défense a détaillé l'attaque comme suit :
Cibles principales : L'attaque par drones a visé directement le parc d'hélicoptères des forces armées américaines stationnées sur la base d'Al-Minhad ainsi que les zones occupées par le personnel militaire américain ;
Des dizaines de drones de combat : L'attaque a utilisé simultanément de nombreux drones kamikazes et de combat, visant à endommager l'infrastructure de la base.
L'importance stratégique et internationale de la base d'Al-Minhad
Cette installation militaire majeure aux EAU est considérée comme un centre logistique crucial pour la coalition occidentale :
Nœud de la coalition internationale : La base d'Al-Minhad est largement utilisée non seulement par les États-Unis, mais aussi par le Royaume-Uni et l'Australie comme centre principal pour coordonner leurs opérations logistiques, d'approvisionnement et de transport au Moyen-Orient ;
Escalade du risque régional : Cette frappe directe de l'Iran expose la sécurité aérienne des EAU et des pays du golfe Persique à de nouvelles menaces.
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