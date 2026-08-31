Le golfe Persique en feu : l'armée iranienne lance une attaque de drones sur le territoire des EAU

Les tensions militaro-politiques au Moyen-Orient ont atteint un stade critique. L'armée de la République islamique d'Iran a officiellement annoncé avoir mené une attaque massive avec des dizaines de drones de combat contre la base aérienne d'Al-Minhad, située sur le territoire des Émirats arabes unis et d'une importance stratégique.

Cette frappe à grande échelle pourrait gravement déstabiliser l'équilibre sécuritaire dans le golfe Persique et ses environs.

Cible de l'attaque : hélicoptères et contingent militaire des États-Unis

Dans une déclaration officielle, le service de presse du ministère iranien de la Défense a détaillé l'attaque comme suit :

Cibles principales : L'attaque par drones a visé directement le parc d'hélicoptères des forces armées américaines stationnées sur la base d'Al-Minhad ainsi que les zones occupées par le personnel militaire américain ;

Des dizaines de drones de combat : L'attaque a utilisé simultanément de nombreux drones kamikazes et de combat, visant à endommager l'infrastructure de la base.

L'importance stratégique et internationale de la base d'Al-Minhad

Cette installation militaire majeure aux EAU est considérée comme un centre logistique crucial pour la coalition occidentale :