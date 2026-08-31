Xiaomi présente son nouveau générateur de glaçons rapide Mijia

Xiaomi a enrichi sa gamme d'appareils électroménagers avec un nouveau produit intéressant. Selon ixbt.com, le nouveau générateur de glaçons compact Mijia, qui a suscité un grand intérêt chez les acheteurs, a été officiellement mis en vente sur le marché chinois le 31 août. Dans un premier temps, cet appareil est proposé au prix de lancement de 399 yuans. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La principale caractéristique de cet appareil compact et moderne est sa capacité à produire de la glace en quelques minutes grâce à deux modes différents. Le premier mode permet de générer rapidement de petits glaçons. Selon ce mode, la première portion de huit glaçons est prête en seulement 6 à 8 minutes.

Deux modes et une glace de haute qualité

Le second mode de l'appareil est conçu pour obtenir des glaçons plus gros et plus clairs. Ce processus utilise une technologie de congélation uniforme spéciale. Cela réduit considérablement la quantité de bulles d'air et d'impuretés dans la glace, assurant ainsi sa transparence.

Les experts soulignent que les gros glaçons fondent plus lentement et qu'un cycle complet prend environ sept minutes. Xiaomi recommande ce type de glace particulièrement pour les boissons fraîches, car elle aide à préserver le goût du café, du whisky, de la bière et des boissons gazeuses sans les diluer excessivement.

Commodités et spécifications techniques

Le générateur de glaçons se distingue par son boîtier compact. Avec un poids d'environ 6,1 kg, il peut être facilement placé dans une cuisine, un petit bar ou même dans un environnement de bureau comme un équipement pratique.

Une fenêtre transparente sur le boîtier permet à l'utilisateur de surveiller en permanence la quantité de glace prête. De plus, des indicateurs LED modernes fournissent des informations détaillées sur le mode de fonctionnement sélectionné, les réglages de la minuterie, le niveau d'eau et d'autres états de l'appareil.

Le réservoir interne peut contenir environ 64 à 80 glaçons. La capacité totale de production de l'appareil est capable de générer jusqu'à 13 kg de glace en 24 heures. De plus, grâce à la présence de minuteries de 3, 5 et 8 heures, les utilisateurs peuvent préparer automatiquement la quantité de glace nécessaire à l'avance.