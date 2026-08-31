Xiaomi lance un nouveau réfrigérateur de 600 litres avec système de fabrication de glace

Selon Ixbt.com, Xiaomi, l'une des marques leaders dans le monde de la technologie, a enrichi sa gamme de gros appareils électroménagers avec un nouveau produit innovant. Lancé sur le marché chinois, le réfrigérateur Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker attire l'attention des consommateurs par son volume immense et son système de fabrication de glace automatisé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La capacité totale du nouvel appareil est de 600 litres, ce qui en fait une solution très pratique pour les grandes familles. Arborant un design moderne en bleu foncé, cet appareil électroménager mesure 852 × 675 × 1912 millimètres et pèse 93 kilogrammes. Son prix de lancement sur le marché chinois est fixé à 4469 yuan.

Compartiments internes et système de circulation d'air

Le volume total de ce réfrigérateur est divisé en deux parties principales : 375 litres sont dédiés au compartiment de réfrigération principal et 225 litres au congélateur. De plus, le compartiment principal dispose d'une section spéciale de 36 litres avec réglage de température indépendant. Cet espace est conçu pour conserver les aliments pour bébés, les produits secs ou les aliments délicats nécessitant une température proche de 0 degré.

Les ingénieurs ont accordé une attention particulière au système de circulation d'air de l'appareil. Le compartiment réfrigérateur et la section principale sont équipés d'évaporateurs et de ventilateurs indépendants. En conséquence, les flux d'air entre les deux zones ne se mélangent pas, évitant ainsi le transfert d'odeurs entre les aliments.

Générateur de glace moderne et technologies de purification d'air

L'une des caractéristiques principales du modèle est son générateur de glace automatique intégré. Ce système a la capacité de stocker jusqu'à 130 glaçons à la fois. L'appareil surveille lui-même le niveau d'eau et le remplissage du bac, alertant l'utilisateur en temps opportun s'il est nécessaire d'ajouter de l'eau ou de vider la glace.

Le processus de fabrication de glace peut être contrôlé directement depuis le réfrigérateur ou via un smartphone à l'aide de l'application Mi Home. Il est également possible d'activer un mode de nettoyage automatique de trois minutes via l'application pour rincer et nettoyer les canaux internes du système de génération de glace.

Les indicateurs d'hygiène de l'appareil sont également de haut niveau. Le système de purification d'air ionique installé dans le compartiment principal a la capacité d'éliminer jusqu'à 99,9999 % des bactéries E. coli et Staphylococcus aureus. Parallèlement, 99,9 % de la triméthylamine, responsable des mauvaises odeurs, est éliminée, tandis que le congélateur assure une congélation rapide et profonde à des températures allant jusqu'à −30 degrés.