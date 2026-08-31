Un cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchée

·9·Monde
Un cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchée

Aida Byorkins, 22 ans, originaire de Californie, a remarqué que ses oreilles restaient bouchées après un vol vers Chicago. Ce problème, qui semblait banal, a mené à des mois d'examens révélant finalement un cancer rare.

De retour chez elle, son état s'est rapidement dégradé : saignements de gorge, perte auditive, acouphènes persistants, fatigue et perte de poids ont été observés.

Mère de deux enfants de 1 et 3 ans, Aida a consulté plusieurs médecins, mais on lui a dit que cet état pouvait être lié aux changements d'altitude.

Finalement, les médecins ont identifié une masse obstruant la trompe d'Eustache, cause des saignements, et ont orienté Aida vers un ORL. Elle a raconté que tous les sons étaient étouffés et que le bourdonnement dans ses oreilles ne cessait pas.

L'ORL, en examinant la masse, a suspecté un cancer. Les examens ont également révélé une inflammation sévère de ses adénoïdes, nécessitant leur ablation.

En attendant les résultats de la biopsie, le côté gauche de sa gorge a commencé à enfler et une seconde biopsie a été pratiquée. Bien que le médecin n'ait pas pu confirmer le cancer immédiatement, il a indiqué que les résultats étaient très suspects.

Le scanner a montré que la tumeur s'était propagée à plusieurs zones, notamment aux ganglions lymphatiques du cou près de la base du crâne.

En février, Aida a reçu un diagnostic de carcinome nasopharyngé, un cancer rare de la tête et du cou commençant dans la zone située derrière le nez.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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