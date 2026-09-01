Changements de direction et départs de cadres chez Apple

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Changements de direction et départs de cadres chez Apple

Dans l'un des changements les plus significatifs du monde technologique, le PDG d'Apple, Tim Cook, a quitté ses fonctions, entraînant le départ d'une série de hauts dirigeants. Selon Bloomberg, Phil Schiller, qui dirigeait l'App Store depuis de nombreuses années, a également quitté son poste. Cela marque le début d'une nouvelle ère de leadership au sein de la corporation. Selon Techcrunch.com rapporte. C'est ce qu'il

Phil Schiller travaille chez Apple depuis 1987 (avec une pause de seulement quatre ans) et a commencé à diriger l'App Store en 2015. Cependant, Schiller ne quitte pas complètement l'entreprise. Il conservera le statut d'Apple Fellow, accordé aux personnes ayant apporté une contribution technique ou de leadership majeure, et travaillera sur des projets non divulgués. Néanmoins, les initiés estiment que ce poste pourrait être une étape importante vers sa retraite.

Procédures judiciaires et changements dans la gestion de l'App Store

Au cours de sa carrière, Schiller a géré le procès majeur contre Epic Games concernant les systèmes de paiement intégrés à l'App Store. En 2020, Epic Games a poursuivi Apple en l'accusant de monopole illégal. Bien que les plaintes pour monopole aient été rejetées et que la justice ait tranché en grande partie en faveur d'Apple, l'entreprise a été contrainte de permettre aux développeurs d'inclure des liens vers des options de paiement externes. Cette bataille juridique se poursuit encore aujourd'hui.

Après le départ de Schiller, les opérations quotidiennes de l'App Store seront confiées à Carson Oliver, qui travaille chez Apple depuis plus de 14 ans et a consacré toute sa carrière à ce département. De plus, selon Bloomberg, le marketing de l'App Store est transféré à la division des services dirigée par Eddy Cue. TechCrunch a contacté Apple pour obtenir plus d'informations sur ce processus de transition.

Vague de départs de hauts dirigeants

Le départ de Schiller s'inscrit dans une vague de départs de cadres majeurs chez le fabricant de l'iPhone. Il a été récemment annoncé que le directeur des opérations, Jeff Williams, prendrait sa retraite en décembre après 27 ans de service. De même, la vice-présidente chargée de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales, Lisa Jackson, ainsi que la directrice juridique Kate Adams, ont annoncé leur départ pour décembre.

La responsable d'Apple Pay, Jennifer Bailey, devrait également prendre sa retraite en octobre après plus de 20 ans au sein de l'entreprise. En juillet, Paul Meade, vice-président d'Apple responsable du casque Vision Pro, a quitté l'entreprise pour rejoindre OpenAI. Après le départ de Meade, Apple a réduit l'équipe Vision Pro, licenciant environ 100 employés il y a deux semaines.

John Ternus, qui occupe désormais le poste de PDG, a la responsabilité de renouveler les rangs des dirigeants de l'entreprise avec une nouvelle génération et de relever de nombreux défis complexes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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