Tournant dans l'histoire d'Apple : Tim Cook démissionne et son successeur est connu

L'un des changements les plus importants de la dernière décennie dans le monde de la technologie est sur le point de se produire. Selon ixbt.com, Tim Cook quittera son poste de PDG d'Apple le 1er septembre. Il occupait ce poste depuis 15 ans. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du géant technologique, le processus de changement de PDG a été officiellement annoncé, attirant l'attention de millions d'utilisateurs intéressés par l'avenir de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Rappelons que Tim Cook avait pris ses fonctions en août 2011, après le décès du légendaire Steve Jobs. Au cours de ses années de direction, Apple a non seulement renforcé sa position, mais a également considérablement élargi son écosystème d'appareils et de services. Durant cette période, des produits populaires tels que l'Apple Watch, les AirPods, le HomePod, le Vision Pro, ainsi qu'Apple Music et Apple TV ont vu le jour.

Le nouveau dirigeant et ses missions

John Ternus, qui dirige actuellement la division de développement matériel, a été nommé nouveau PDG de l'entreprise. Il travaille chez Apple depuis plus de 25 ans. Selon Tim Cook, c'est grâce à sa riche expérience dans la création de nouveaux produits que John Ternus est le mieux adapté pour la prochaine étape du développement de l'entreprise.

Il est à noter que John Ternus sera le troisième dirigeant depuis 1997, après Steve Jobs et Tim Cook. Tim Cook ne quittera pas Apple complètement ; il restera en tant que président du conseil d'administration. Dans un message adressé aux employés, Cook a admis que cette décision n'avait pas été facile, qualifiant la direction de l'entreprise de « privilège d'une vie » et soulignant qu'il continuerait à travailler sur certaines orientations stratégiques.

Succès financier et présentations à venir

Le changement de direction d'Apple intervient à une période où l'entreprise enregistre ses résultats financiers les plus stables et les plus élevés. Au cours des derniers trimestres, l'entreprise a réussi à battre plusieurs records de revenus. Cela permet une transition sans pression financière pour la nouvelle direction.

Le premier test sérieux et l'événement majeur pour le nouveau dirigeant John Ternus auront lieu seulement huit jours après son entrée en fonction, le 9 septembre. Lors de cette présentation, l'entreprise devrait dévoiler la gamme iPhone 18 Pro ainsi que son premier smartphone pliable, qui, selon les premières informations, devrait s'appeler iPhone Ultra.