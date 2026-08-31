Samsung vend sa mémoire cinq fois moins cher que le prix du marché

Le géant technologique sud-coréen Samsung a réservé une part importante de ses capacités de production de puces mémoire via des contrats à long terme. Selon le média SeDaily, l'entreprise a déjà réservé 70 % de la capacité de ses usines pour les années à venir, ces accords couvrant la période jusqu'en 2031. Si cette mesure stratégique permet à Samsung de planifier précisément ses approvisionnements futurs, elle ouvre également la voie aux grands clients pour acheter des matières premières à des prix nettement inférieurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Contrats à long terme et écarts de prix marqués

Selon les données sources, les prix proposés dans le cadre de ces contrats à long terme sont étonnamment inférieurs à la valeur actuelle du marché. En particulier, il a été révélé que le prix des transactions est cinq fois moins cher que les prix du marché ouvert (spot). Ces prix correspondent probablement aux indicateurs d'avant la crise mondiale actuelle, ce qui surprend quelque peu les experts.

Selon les données analytiques de MegaGridSupplies, une pile de mémoire HBM3E de 36 GB coûte environ 2 100 USD sur le marché libre. Cependant, dans le cadre des contrats à long terme conclus avec Samsung, le prix du même produit est estimé entre 365 et 510 dollars seulement. Une telle différence de prix massive suscite des discussions intenses sur le marché des hautes technologies.

Partenaires clés et perspectives

Il s'avère que les principales entreprises informatiques mondiales ont déjà profité de ces contrats préférentiels et à long terme proposés par Samsung. En particulier, les grandes entreprises suivantes figurent parmi les principaux clients de ces accords :

Microsoft

Google

NVIDIA

Selon les experts, si de tels accords à grande échelle assurent la stabilité du marché pour Samsung, ils permettent à des entreprises comme Microsoft, Google et NVIDIA d'obtenir des modèles de mémoire nécessaires au développement de l'IA et des systèmes de calcul haute performance à des prix stables et abordables. Cela devrait, à son tour, avoir un impact positif sur le rythme des processus technologiques sur le marché mondial.