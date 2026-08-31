Comment l'appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait évoluer

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Comment l'appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait évoluer

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé les premiers travaux sur la future série de flagships Galaxy S27. Selon ixbt.com, l'entreprise teste actuellement cinq prototypes différents pour le modèle Galaxy S27 Ultra, incluant de nouveaux modules optiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premières informations sur la nouvelle génération de flagships suscitent un grand intérêt chez les passionnés de smartphones. En particulier, Samsung réfléchit à une unification accrue des modules photo pour ses futurs appareils.

Capacités photo et nouveau module de zoom

Selon la source, les modèles Galaxy S27 et Galaxy S27+ devraient recevoir le même téléobjectif avec zoom optique 3x que le Galaxy S27 Pro. De plus, les caméras principales et ultra grand-angle des modèles plus petits devraient être identiques à celles du Galaxy S27 Ultra.

Les tests les plus intéressants concernent le modèle Galaxy S27 Ultra. Samsung teste une variante de capteur de 50 MP au format optique 1/1,9 pouce, offrant un zoom optique 4x. Cette solution est envisagée comme une alternative au module zoom 5x actuel.

Facteurs économiques et caractéristiques techniques

L'entreprise évalue non seulement la qualité d'image, mais aussi le coût de revient du nouveau module. Si le passage d'un zoom 5x à un 4x n'apporte pas d'avantage significatif justifiant les coûts supplémentaires, Samsung pourrait conserver le schéma de zoom 5x actuel.

Étant donné que Samsung teste actuellement cinq prototypes avec différentes configurations matérielles, les caractéristiques finales de l'appareil commercialisé pourraient varier considérablement.

Auparavant, des rendus de qualité du Galaxy S27 Ultra avaient été publiés sur Internet. Selon les dernières informations, ce flagship pourrait être équipé du nouveau processeur Exynos 2700 au lieu de la plateforme Qualcomm traditionnelle. De plus, Samsung prévoit d'apporter de légères modifications au design du châssis pour une meilleure prise en main.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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