Un monde de requins vieux de 70 millions d'années découvert sous le désert égyptien

Dans l'actuel désert occidental d'Égypte, sec et brûlant, des scientifiques ont découvert des dents fossilisées de requins ayant vécu il y a plus de 70 millions d'années. La découverte a été faite sur le plateau d'Abu Tartur.

Les chercheurs ont au total étudié 14 dents de requin fossilisées et ont déterminé qu'elles appartenaient à au moins cinq espèces de requins disparues. Avec les découvertes précédentes, le nombre d'espèces de requins anciens identifiées dans cette zone atteint au moins sept.

Le plus intéressant est qu'il y a des millions d'années, cet endroit n'était pas un désert, mais une mer tropicale chaude et pleine de vie où vivaient divers requins et où les ressources alimentaires étaient abondantes.

Certaines espèces découvertes ont été signalées pour la première fois en Égypte. Parmi elles, il y a un requin qui pourrait avoir été trouvé pour la première fois en Afrique.

Les scientifiques soulignent que cette découverte aide à mieux comprendre le passé du désert égyptien. La région, aujourd'hui dominée par le sable et l'aridité, était autrefois une mer où nageaient des requins.