Drame sur le marché des transferts : Liverpool rejette l'offre de 85 M£ de City

Les dernières heures du mercato estival sont marquées par une lutte intense entre les géants de la Premier League. Manchester Citya soumis une offre officielle de Liverpool d'un montant total de 85 millions de livres sterling, bonus inclus, pour l'attaquant de 27 ans Cody Gakpo. Cependant, les Merseysiders ont décidé de refuser cette transaction. 85 millions de livres sterlingLes Merseysiders ont décidé de refuser cette transaction.

Selon l'insider Fabrizio Romano, ce revirement a contraint les « Citizens » à se tourner rapidement vers d'autres cibles.

Pourquoi Liverpool n'a-t-il pas vendu Gakpo ?

Détails clés sur l'échec de l'accord et la décision prise à Anfield :

Aucun remplaçant trouvé : La direction de Liverpool avait fait savoir qu'elle ne laisserait partir Cody Gakpo que si un remplaçant adéquat était trouvé. Faute d'avoir pu dénicher un remplaçant approprié, le club a préféré conserver l'ailier néerlandais ;

L'accord du joueur : Une fois l'offre de City officiellement rejetée, l'attaquant de 27 ans a lui-même exprimé son entière satisfaction à l'idée de rester à Liverpool.

La situation complexe autour de Ndiaye et Tottenham

Dès que le dossier Gakpo a capoté, Manchester Citya contacté en urgence les agents de l'ailier d'Everton, Iliman Ndiaye :

Le plan de Tottenham à l'arrêt : Auparavant, le transfert de Ndiaye à Tottenham était prévu, avec le retour de Richarlison à Everton en échange. Cependant, l'accord est menacé car l'attaquant brésilien n'a pas donné son accord total pour retourner dans son ancien club ;

L'intervention de City : Les Mancuniens profitent de la situation pour accélérer les négociations concernant le joueur sénégalais.

Les prochaines cibles de City : Ndiaye et Enzo Fernández

Le dossier Gakpo clos, Manchester City concentre désormais ses efforts sur deux acquisitions majeures :