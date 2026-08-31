Des scientifiques ont percé le mystère de la « corne » de 3 mètres du narval

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Des scientifiques ont percé le mystère de la « corne » de 3 mètres du narval

Le narval, qui vit dans l'Arctique, est souvent appelé « licorne des mers ». La raison en est la longue dent qui dépasse de sa tête. Cette dent peut parfois atteindre 3 mètres de long.

Récemment, des scientifiques l'ont étudiée à l'aide d'une technologie de radiographie spéciale et ont fait une découverte intéressante. Il s'avère que la partie externe de la dent tourne dans une direction, tandis que la partie interne tourne en spirale dans la direction opposée .

Vue de dessus d'un narval à longue dent émergeant à la surface de l'eau près d'un bateau.

Selon les chercheurs, cette structure bidirectionnelle permet à la longue dent du narval de pousser droite et de rester solide .

Curieusement, il y a des siècles, les gens pensaient que cette dent était la corne magique d'une véritable licorne. Aujourd'hui, les secrets naturels qui se cachent derrière elle sont progressivement révélés.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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