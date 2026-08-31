Tim Cook quitte son poste de PDG et John Ternus devient le nouveau dirigeant d'Apple

Un changement historique a eu lieu chez Apple : Tim Cook, qui a dirigé l'entreprise avec succès pendant de nombreuses années, a quitté son poste de PDG. Selon Bloomberg et d'autres médias influents, Cook a annoncé dans une note interne aux employés qu'il cède sa place à John Ternus, l'actuel vice-président senior de l'ingénierie matérielle. Cette nomination indique qu'Apple se concentrera davantage sur le matériel et les appareils innovants lors de sa prochaine phase de développement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans sa lettre aux employés, Tim Cook a exprimé sa profonde gratitude pour l'honneur d'avoir dirigé l'entreprise, précisant qu'il quitte son poste mais ne quitte pas Apple pour autant. Selon lui, personne ne comprend mieux que John Ternus le secret de la création de produits qui changent le monde. Au cours de sa carrière d'ingénieur, le nouveau PDG a supervisé toute la gamme d'appareils de l'entreprise, menant le lancement de produits notables tels que l'ultra-fin iPhone Air, le MacBook Neo abordable et les AirPods dotés de fonctionnalités de santé auditive.

Le rôle du matériel à l'ère de l'IA

À l'heure actuelle, le développement rapide des technologies d'IA modifie radicalement la demande en appareils. À l'ère de l'IA, le matériel ne se limite pas aux puces CPU, mais devient également un outil essentiel pour les utilisateurs exécutant des systèmes d'IA d'entreprise. Par exemple, cette année, Apple a lancé les nouveaux Mac mini et Mac Studio plus tôt que les années précédentes pour répondre aux exigences de l'IA.

L'arrivée de Ternus à la tête de l'entreprise montre qu'Apple donnera la priorité à l'exécution matérielle et produit. Parallèlement, dans sa lettre d'adieu, Tim Cook n'a pas beaucoup insisté sur les défis complexes liés à l'IA, aux services, à la réglementation gouvernementale ou à la Chine. Il a davantage mis l'accent sur la culture d'entreprise, les valeurs communes et la responsabilité de changer le monde pour le meilleur.

Le nouveau rôle de Cook et sa gratitude envers l'équipe Apple

Tim Cook ne quitte pas Apple, mais occupera le poste de président exécutif (executive chairman). À ce titre, il continuera de gérer les relations politiques avec le gouvernement américain et les autorités chinoises. Il a également exprimé sur ses réseaux sociaux sa gratitude infinie envers la communauté Apple, envoyant tout son amour pour son dernier jour en tant que PDG et se disant impatient de voir les prochaines étapes.

Dans sa lettre, Cook a rappelé les mots célèbres de Steve Jobs sur le fait de laisser une trace dans l'univers. Selon lui, Apple y parvient grâce à son identité, ses convictions, ses valeurs et sa vision du monde. Ainsi, une nouvelle page de l'histoire d'Apple s'ouvre, une ère qui promet d'être riche en avancées technologiques sous la direction de John Ternus.