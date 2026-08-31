L'IA pourra-t-elle bientôt décoder le langage des baleines ?

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L'IA pourra-t-elle bientôt décoder le langage des baleines ?

Les sons mystérieux des baleines résonnant au fond des océans restent une énigme pour l'humanité. Cependant, grâce à l'intelligence artificielle, les scientifiques se rapprochent de la compréhension de leurs échanges.

Les bélugas, en particulier, se distinguent par leur communication active via divers appels et sons. Selon les recherches, certains de leurs sons pourraient être liés aux interactions sociales et à la communication de groupe.

Actuellement, les chercheurs analysent des milliers d'heures d'enregistrements audio à l'aide de l'IA. Cette technologie aide à identifier des motifs et des sons répétitifs difficiles à percevoir pour l'oreille humaine.

Cependant, les scientifiques n'ont pas encore totalement traduit le « langage » des baleines. Néanmoins, ces recherches pourraient aider à mieux comprendre et protéger la vie marine à l'avenir.

Peut-être que les humains ne pourront jamais parler aux baleines, mais nous sommes plus proches que jamais de comprendre les significations cachées derrière leurs sons.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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