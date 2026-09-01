Apple présente de nouvelles preuves dans le procès contre un ancien employé

Apple, l'un des leaders mondiaux de la technologie, a présenté des « preuves choquantes » dans le cadre du procès contre un ancien employé, confirmant les allégations de vol de secrets commerciaux au profit d'OpenAI. Selon TechCrunch, ces graves accusations ont été révélées après l'examen de l'ancien ordinateur portable professionnel appartenant à l'ex-employé Chang Liu. Ce dernier, qui travaille désormais chez OpenAI, est soupçonné d'avoir utilisé des informations confidentielles d'Apple dans ses nouvelles fonctions. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte que.

Selon les documents judiciaires, il a été découvert que Chang Liu a utilisé des schémas confidentiels d'Apple ainsi qu'un outil similaire à l'application d'ingénierie interne du géant de Cupertino pour son travail chez OpenAI. Apple affirme qu'OpenAI était pleinement conscient de la situation et que Liu, sentant l'ouverture d'une enquête en juin dernier, a tenté de détruire des preuves avec l'aide de son collègue chez OpenAI, Yu-Ting Peng. Les données extraites de l'ordinateur portable fourni par l'entreprise montrent que leurs soupçons sont fondés.

Procédure judiciaire et positions des parties

D'après les informations contenues dans les documents judiciaires précédents, Chang Liu a minimisé la situation tout en sachant qu'il conservait des droits d'accès aux fichiers d'Apple. Cependant, OpenAI a répondu à ces accusations en déclarant que l'employé n'avait accédé aux fichiers qu'à la demande d'anciens collègues après son départ. Selon les représentants d'OpenAI, cette situation est la conséquence de l'incapacité d'Apple à gérer correctement la sécurité et les droits d'accès au sein de son propre système.

Néanmoins, Apple rejette fermement ces arguments. Dans un communiqué, l'entreprise souligne que l'ancien employé n'a pas utilisé de simples droits résiduels, mais a délibérément exploité une erreur d'authentification rare et jusqu'alors inconnue. Actuellement, les lecteurs et la communauté technologique attendent une déclaration officielle d'OpenAI, mais l'entreprise s'abstient de divulguer d'autres détails.

Exigences judiciaires et conséquences futures

Pendant la poursuite de la procédure judiciaire, Apple demande une injonction interdisant temporairement à OpenAI de travailler sur du matériel basé sur ses technologies. L'entreprise exige également une collecte rapide des preuves, car il est supposé que d'autres anciens employés pourraient être impliqués dans des violations similaires au cours de l'enquête.

À titre d'information, la plainte initiale d'Apple indique que plus de 400 anciens employés d'Apple travaillent actuellement chez OpenAI. L'issue de ce procès devrait avoir un impact significatif non seulement sur les relations entre ces deux géants, mais aussi sur les pratiques de sécurité de la propriété intellectuelle dans tout le secteur de l'AI et de la technologie.