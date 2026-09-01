Enough Phone : un smartphone compact avec batterie amovible a été annoncé

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Enough Phone : un smartphone compact avec batterie amovible a été annoncé

Le projet Enough Phone, annoncé en juin dernier et visant à se démarquer sur le marché actuel par ses solutions uniques, a révélé son design et ses spécifications techniques principales. Selon ixbt.com, la caractéristique la plus importante de ce gadget est une solution rare pour les smartphones modernes : une batterie amovible que l'utilisateur peut facilement remplacer lui-même. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Alors que la plupart des fabricants préfèrent aujourd'hui dissimuler la batterie à l'intérieur du boîtier, le nouvel appareil s'adresse aux acheteurs en quête d'une alternative. Ce projet, qui met l'accent sur la facilité de construction et de réparation, suscite un grand intérêt dans le monde technologique.

Capacités techniques et dimensions compactes

Avec des dimensions compactes, le Enough Phone mesure 132,8 × 63,8 × 12 millimètres. À ce titre, il est presque identique en hauteur et en largeur au célèbre iPhone 13 mini, bien que son boîtier soit légèrement plus épais. Ce design garantit une prise en main confortable et ergonomique.

Quatre vis spéciales à l'arrière du boîtier permettent un accès direct à la batterie. Il est prévu d'y intégrer une batterie d'une capacité comprise entre 3500 et 4000 mAh. Le smartphone sera équipé d'un écran IPS de 5,3 pouces avec une résolution de 1520 × 720 pixels.

Performances et capacités photo

Sous son châssis compact, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 7500, 8 GB de RAM et 128 GB de stockage interne. L'appareil prend également en charge le réseau 5G, dispose d'un module NFC, de la technologie eSIM et d'un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Les utilisateurs peuvent utiliser deux emplacements pour carte SIM physique, dont l'un peut également servir pour une carte mémoire microSD.

L'un des points notables est le module de caméra principale. Il repose sur un capteur unique Sony IMX766 de 50 mégapixels (1/1,56 pouce) qui ne dépasse pas du tout de la surface du panneau arrière. Pour la caméra frontale, un capteur de 32 mégapixels a été choisi.

Plans futurs et financement

Côté logiciel, le Enough Phone fonctionnera sous OdysseyOS, un système d'exploitation basé sur Android 17. Les créateurs du projet visent à le financer via la plateforme Kickstarter.

Le prix exact et la date de lancement de la campagne n'ont pas encore été annoncés. Pour réussir le lancement de la production, les créateurs auront besoin du soutien d'au moins 20 000 acheteurs et contributeurs potentiels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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