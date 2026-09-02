Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable phare

Xiaomi se prépare à présenter officiellement son prochain appareil innovant, le smartphone Xiaomi 18 Fold, lors de la traditionnelle présentation d'automne qui aura lieu le 7 septembre. À l'approche de cette première, le fondateur et PDG de l'entreprise, Lei Jun, a dévoilé l'appareil pliable de nouvelle génération lors d'une diffusion en direct, révélant son apparence et certaines de ses caractéristiques uniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les vidéos publiées, le nouveau produit phare est présenté dans un boîtier rouge. S'appuyant sur les informations diffusées par la publication 36Kr, la direction de Xiaomi souligne que cet appareil sera le smartphone le plus haut de gamme de l'histoire de l'entreprise. Le nouveau modèle cherche à attirer l'attention du marché mobile non seulement par son design, mais aussi par ses capacités techniques.

Capacités techniques et intelligence artificielle

L'une des innovations techniques les plus importantes de l'appareil est son équipement avec le processeur phare de nouvelle génération Xring O3, doté de fonctions d'AI. Cette puce devrait faire du Xiaomi 18 Fold l'un des appareils les plus intelligents et les plus efficaces de l'histoire de l'entreprise. Il est également important que le smartphone réponde pleinement aux exigences des technologies modernes.

Selon ixbt.com, l'appareil sera équipé d'une autre technologie de pointe : la mémoire Changxin LPDDR6. Le Xiaomi 18 Fold devrait être le premier appareil au monde à disposer de ce type de mémoire. La vitesse de cette mémoire atteint 12 800 Mbps, et sa capacité devrait atteindre 16 GB.

Politique de prix et perspectives du marché

Le prix du nouveau smartphone pliable devrait également atteindre un niveau record. Selon certaines informations, Xiaomi a averti les principaux distributeurs que toutes les versions de l'appareil coûteraient plus de 10 000 yuans (environ 1 500 USD). Cela fait de ce modèle l'une des séries les plus coûteuses.

Une telle politique de prix élevée s'explique par les caractéristiques technologiques avancées de l'appareil, notamment le nouveau processeur, la mémoire haute vitesse et le coût de la technologie d'écran pliable. Tous les détails restants sur le Xiaomi 18 Fold et ses autres caractéristiques techniques devraient être entièrement clarifiés lors de la cérémonie de présentation du 7 septembre.