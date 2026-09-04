La pesée est terminée — Le combat entre Nursulton Ruziboev et Michael Page

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La pesée est terminée — Le combat entre Nursulton Ruziboev et Michael Page

La pesée officielle des combattants a eu lieu avant le prochain tournoi prestigieux UFC Fight Night, qui se déroulera à Paris, en France. Le combat principal de la soirée opposera Dan Hooker à Salahdine Parnasse dans la catégorie des poids légers. Pour les fans d'arts martiaux d'Ouzbékistan, l'affiche la plus attendue de la soirée sera le combat de notre compatriote Nursulton Ruziboevcontre la star britannique au style atypique, Michael « Venom » Page.

Le duel intense entre Ruziboev et Page

Les deux athlètes, qui s'affronteront dans la catégorie des poids moyens (jusqu'à 84 kg), ont réussi la pesée :

  • Nursulton Ruziboev dans les limites : Le combattant ouzbek a affiché 84,36 kg sur la balance, confirmant sa préparation physique optimale pour le combat ;

  • Résultat de Michael Page : Le vétéran britannique, connu pour ses mouvements imprévisibles et déroutants dans l'octogone, 83,91 kg a été enregistré ;

  • Enjeu du combat : Ce duel représente une opportunité majeure pour Ruziboev de grimper dans les classements de l'UFC et de vaincre l'un des noms les plus dangereux du circuit mondial.

Résultats de la carte principale : Combat vedette et voisins de la région

Les autres participants de la carte principale ont également respecté la limite de poids sans difficulté :

  • Combat principal (Poids légers) : Dan Hooker (70,3 kg) vs Salahdine Parnasse (70,3 kg) — les deux prétendants arrivent avec un poids parfait pour le choc principal ;

  • Poids légers : Fares Ziam (70,3 kg) vs Axel Sola (70,3 kg) ;

  • Poids mi-moyens : Daniil Donchenko (77,11 kg) vs Punahele Soriano (77,11 kg) ;

  • Poids plumes : Curtis Campbell (66,22 kg) vs Trevor Peek (66,22 kg) ;

  • Poids plumes : Lom-Ali Eskijew (66,22 kg) vs Muhammad Naimov (65,77 kg). Le combat du Tadjik Muhammad Naimov contre le redoutable Keita suscite également un grand intérêt dans la région.

Combattants de la carte préliminaire et début des hostilités

Les combats d'ouverture du tournoi promettent également une forte compétition :

  • Participants de la carte préliminaire : Morgan Charrière (65,77 kg) vs Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs Ryan Spann (115,66 kg), Oumar Sy (93,44 kg) vs Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nathaniel Wood (66,22 kg) vs Pavel Andruska (66,22 kg), Michael Aljaruj (57,15 kg) vs Fabia Saintes (56,69 kg) ;

  • Femmes et poids moyens : Nora Cornolle (61,68 kg) vs Claudia Sigula (61,68 kg), Matthieu Duclos (83,91 kg) vs Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delphine Benouis (52,16 kg) vs Sofia Montenegro (52,16 kg) ;

  • Heure du tournoi : Les combats de l'UFC Paris auront lieu demain et débuteront à 21h00 heure de Tachkent.

Selon vous, quelle tactique Nursulton Ruziboev devrait-il adopter face aux frappes non conventionnelles et au style déroutant de Michael « Venom » Page : l'amener au sol pour une soumission ou privilégier le combat debout avec des frappes puissantes ? Quelle est votre confiance dans la victoire de notre compatriote ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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