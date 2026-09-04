Le secret de la plus vieille coiffeuse du monde, décédée à 109 ans, a été révélé

Connue comme la « plus vieille coiffeuse en activité au monde », la Japonaise Shitsuy Hakoishi est décédée le 1er septembre à l'âge de 109 ans et 295 jours. Elle est décédée.

Née le 10 novembre 1916 dans la préfecture de Tochigi, Hakoishi a survécu au Grand séisme de Kanto en 1923 alors qu'elle n'avait que six ans. À 14 ans, elle a déménagé à Tokyo pour apprendre la coiffure et a obtenu sa licence en 1936.

Elle a épousé Jiro Hakoishi en 1939 et le couple a ouvert un salon de coiffure à Shinjuku. Ils ont eu deux enfants. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a bouleversé leur vie.

En 1944, son mari a été enrôlé dans l'armée et envoyé en Mandchourie. Jiro Hakoishi est décédé le 19 août 1945 à Tigers-Head, dans l'actuelle province chinoise de Jilin. Hakoishi n'a reçu la notification officielle du décès de son mari qu'en 1953. Elle l'a reçu.

Son salon de coiffure à Tokyo a été détruit lors du raid aérien du 10 mars 1945. Par la suite, Hakoishi est retournée à Tochigi, où elle a élevé ses enfants et poursuivi son activité de coiffeuse.

Ayant ouvert son propre salon en 1953, Hakoishi a travaillé pendant plus de 70 ans. En janvier 2024, LongeviQuest l'a reconnue comme la plus vieille coiffeuse en activité au monde. En mars 2025, le Guinness World Records l'a officiellement reconnue comme la plus vieille coiffeuse du monde à l'âge de 108 ans.

À l'âge de 104 ans, en 2021, Hakoishi a participé au relais de la flamme olympique à Tokyo, courant sur une distance d'environ 200 mètres. Elle a couru cette distance.

Le secret simple de la longévité

Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité, Hakoishi répondait :

« Ne gardez pas de rancune et vivez honnêtement » — a-t-elle répondu.

Elle conseillait également aux gens de ne pas avoir peur des autres, de ne pas être envieux et d'éviter les conflits. Elle soulignait aussi l'importance de faire de l'exercice quotidiennement pour garder les jambes et le bas du dos forts.

Le gouverneur de Tochigi, Tomikazu Fukuda, a rendu hommage à Hakoishi, soulignant qu'elle a donné du courage et de l'espoirà de nombreuses personnes grâce à son « mode de vie fort ».