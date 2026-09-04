Le champion de l'UFC Justin Gaethje explique les raisons de son combat contre Conor McGregor

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Le champion de l'UFC Justin Gaethje explique les raisons de son combat contre Conor McGregor

Le champion en titre de l'UFC dans la catégorie des poids légers (jusqu'à 70 kg), le célèbre combattant américain de 37 ans Justin Gaethje, s'est exprimé ouvertement sur les raisons pour lesquelles il attend avec impatience d'affronter l'ancien champion dans deux catégories de poids, Conor McGregor, dans l'octogone. Dans une interview accordée au prestigieux portail ActuMMA , Gaethje n'a pas caché que ce combat représente pour lui non seulement un règlement de comptes personnel, mais aussi un moyen d'obtenir des gains financiers sans précédent et de consolider un statut légendaire dans l'histoire du sport.

« J'ai hâte de lui mettre un coup de poing au visage » : l'aveu franc de Gaethje

Le champion américain a souligné que son désir de se mesurer à la star irlandaise ne s'est pas estompé au fil des années et que cette confrontation lui procurerait un immense plaisir :

  • « Un coup sous les yeux du public » : « Je l'ai dit des centaines de fois : je serais ravi de mettre un coup de poing au visage de Conor McGregor devant tout le monde. C'est pourquoi j'attends ce combat avec impatience, j'ai hâte d'être là et de le voir debout face à moi », a déclaré le champion en révélant son objectif ;

  • Statut de superstar : Gaethje a reconnu la place de Conor dans le monde du sport, soulignant que même s'il est éloigné de l'octogone, il reste la personnalité médiatique la plus importante et la plus discutée de l'histoire du MMA.

Des millions de dollars et un héritage sportif : les vraies raisons derrière le combat

Le champion de 37 ans a évalué l'importance de cet affrontement tant sur le plan sportif que commercial :

  • Un revenu financier majeur : Justin Gaethje a ouvertement déclaré qu'un combat contre Conor battrait des records au box-office et rapporterait gros : « Il ne fait aucun doute qu'il est l'une des plus grandes superstars de ce sport, donc combattre un gars comme lui sera très lucratif pour moi sur le plan financier » ;

  • Atteindre un statut légendaire : Selon le champion, une victoire convaincante sur McGregor mettrait un point final et éclatant à sa carrière, le plaçant parmi les plus grands combattants de l'histoire du MMA.

Selon vous, si un combat entre Justin Gaethje et Conor McGregor était organisé, qui gagnerait ? Le champion en titre de 37 ans pourra-t-il mettre Conor KO ou la star irlandaise pourra-t-elle reconquérir le sommet ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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