Les découvertes les plus étranges qui ont surpris le monde scientifique : les nouveaux lauréats du prix Ig Nobel

Les nouveaux lauréats du prestigieux prix Ig Nobel, décerné traditionnellement pour les découvertes les plus inhabituelles et paradoxales qui « font d'abord rire, puis réfléchir », ont été officiellement annoncés. Les travaux scientifiques figurant sur la liste publiée sur le site de l'organisation sont aussi amusants que dignes d'intérêt : le pouvoir nutritionnel du lait de cafard, des milliers de sous-vêtements enterrés pour déterminer la qualité du sol, des buses d'imprimante 3D fabriquées à partir de trompes de moustiques et l'aérodynamique complexe du mouchage de nez.

Technologie et physique : Imprimante 3D à partir de trompe de moustique et urinoir anti-éclaboussures

Cette année, les solutions inhabituelles dans les domaines de l'ingénierie et de la physique appliquée ont attiré une attention particulière :

« Nécro-impression » et trompe de moustique : Le prix de technologie a été décerné à un groupe international de scientifiques dirigé par Justin Puma. Ils ont utilisé avec succès des trompes de moustiques comme buses d'impression 3D microscopiques et de haute précision. Il s'avère que ces trompes naturelles supportent une pression interne énorme et surpassent les alternatives artificielles en termes de qualité d'impression. Les scientifiques proposent même de tester les trompes de mouches tsé-tsé et de punaises de lit à cette fin ;

Urinoir anti-éclaboussures : Le prix de physique a été décerné à Randy Hurd, Zhao Pan, Ted Traskott et Kavishan Turairaja. Grâce à des centaines d'expériences physiques et de simulations informatiques, ils ont créé un prototype d'urinoir spécial qui empêche totalement les éclaboussures de gouttelettes de liquide.

Alimentation et biologie dangereuse : Lait de cafard et test sur les serpents

Les scientifiques ayant étudié les phénomènes mystérieux de la nature sont arrivés à des conclusions sensationnelles :

3 fois plus nutritif que le lait de vache : Le prix de chimie a été décerné aux chercheurs ayant analysé les protéines cristallines contenues dans le lait d'une espèce de cafard vivipare. Il a été déterminé que le lait de cafard contient trois fois plus d'énergie nutritionnelle et d'éléments bénéfiques que le lait de vache ordinaire ;

Marcher prudemment sur des serpents venimeux : Les scientifiques lauréats dans la catégorie biologie ont mené des expériences dangereuses sur plusieurs années, consistant à marcher sur le corps de serpents venimeux à différents moments de la journée et à différentes températures pour étudier la probabilité de leurs attaques.

Corps humain et médecine : Aérodynamique du mouchage et étude des sous-vêtements

Les découvertes présentées sur la santé humaine et l'écologie ont également surpris tout le monde :

La science du mouchage (à titre posthume) : Le prix de médecine a été décerné au regretté médecin japonais Tokuji Unno pour son travail scientifique intitulé « Comment se moucher : une étude aérodynamique du mouchage ». Le médecin a calculé mathématiquement la pression et les flux d'air lors de ce processus ;

1 000 sous-vêtements enterrés dans 25 pays : Les experts récompensés en science du sol ont enterré 1 000 sous-vêtements identiques dans divers sols à travers plus de 25 pays, avant de les déterrer deux mois plus tard. La fertilité réelle du sol a été évaluée en fonction du degré de décomposition du tissu et de l'activité des micro-organismes.

Psychologie, odeurs et baisers : Du vol de bonbons par les riches à l'odeur des adolescents

Les chercheurs ayant étudié la société et le comportement humain ont également été mis en avant :

Les riches et les bonbons des enfants : En économie, les scientifiques ont démontré avec des preuves que les personnes ayant un statut social élevé et les riches sont souvent plus enclins à voler des bonbons destinés aux enfants et à commettre d'autres petits actes immoraux ;

L'odeur des bébés et des adolescents : Les scientifiques spécialisés dans l'olfaction ont prouvé scientifiquement que l'odeur des bébés est naturellement très agréable pour les parents, tandis que celle des adolescents est, au contraire, négative et désagréable ;

La biomécanique précise du baiser : Les chercheurs en biomécanique ont observé des fourmis, des oiseaux, des ours polaires et des primates pour développer une définition unique et précise du processus du baiser ;

Cruauté envers ceux que l'on n'aime pas : Le prix de la paix a été décerné aux chercheurs ayant prouvé que les gens apprécient et respectent davantage les amis qui se montrent impitoyables et sévères envers les personnes qu'ils n'apprécient pas eux-mêmes.

Selon vous, laquelle de ces découvertes étranges pourrait réellement changer le mode de vie de l'humanité à l'avenir : le lait de cafard, l'imprimante 3D à trompe de moustique ou l'urinoir anti-éclaboussures ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !