«Intrigue au sommet» : Pakhtakor écrase Andijan

Super League d'OuzbékistanLors de la 20e journée, le club de la capitale, Pakhtakor, a signé une victoire importante et convaincante. En accueillant Andijan à Tachkent, les « Lions » ont inscrit trois buts sans en concéder, s'imposant largement 3-0. Grâce à ce succès et à la lourde défaite du leader Neftchi, l'écart n'est plus que de 2 points, relançant totalement la course au titre.

Des coups décisifs en première période : La domination à Tachkent

La rencontre a été sous le contrôle total des hôtes dès les premières minutes :

Le but rapide de Zaid Tahseen : À la 21e minute, le légionnaire irakien Zaid Tahseen a ouvert le score, donnant l'avantage à Pakhtakor (1-0) ;

La frappe précise de Sobirkhodjaev : Peu après, à la 29e minute, le milieu de terrain expérimenté Sardor Sobirkhodjaev a trouvé le chemin des filets, doublant la mise (2-0) ;

Le point final d'Abdumajidov : Maintenant leur intensité en seconde période, les joueurs de la capitale ont inscrit un troisième but à la 69e minute : Muhammadrasul Abdumajidov a trompé le gardien d'Andijan pour sceller le score final (3-0).

Effectifs étoilés et attaques stériles d'Andijan

De nombreux joueurs clés des deux équipes étaient sur le terrain :

Le potentiel offensif de Pakhtakor : Des légionnaires de haut niveau comme Bashar Resan, Ayman Hussein et Flamarion ont été très actifs. La cage gardée par Sanjar Kuvvatov est restée inviolée tout au long du match ;

Les changements d'Andijan : Bien que le staff technique des visiteurs ait tenté de renverser la vapeur en faisant entrer Humoyunmirzo Iminov, Polatkhoja Kholdorkhonov et Martin Boakye en seconde période, la défense organisée de Pakhtakor est restée infranchissable.

Classement : 2 points d'écart et une 8e place pour les visiteurs

À l'issue de la 20e journée, la situation en haut du tableau de la Super League a radicalement changé :

Pakhtakor intensifie la pression : Les joueurs de la capitale totalisent désormais 43 points et occupent solidement la 2e place. Après la défaite de Neftchi à Qarshi (2-6), l'écart entre le premier et le deuxième n'est plus que de 2 points ;

La position d'Andijan : Avec 27 points, l'équipe d'Andijan reste à la 8e place du classement.

Selon vous, Pakhtakor pourra-t-il dépasser Neftchi lors des prochaines journées pour remporter le titre ? Quel secteur de jeu des Tachkentois vous a semblé le plus solide aujourd'hui ? Partagez vos avis dans les commentaires !