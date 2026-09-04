«Intrigue au sommet» : Pakhtakor écrase Andijan

·8·Sport
«Intrigue au sommet» : Pakhtakor écrase Andijan

Super League d'OuzbékistanLors de la 20e journée, le club de la capitale, Pakhtakor, a signé une victoire importante et convaincante. En accueillant Andijan à Tachkent, les « Lions » ont inscrit trois buts sans en concéder, s'imposant largement 3-0. Grâce à ce succès et à la lourde défaite du leader Neftchi, l'écart n'est plus que de 2 points, relançant totalement la course au titre.

Des coups décisifs en première période : La domination à Tachkent

La rencontre a été sous le contrôle total des hôtes dès les premières minutes :

  • Le but rapide de Zaid Tahseen : À la 21e minute, le légionnaire irakien Zaid Tahseen a ouvert le score, donnant l'avantage à Pakhtakor (1-0) ;

  • La frappe précise de Sobirkhodjaev : Peu après, à la 29e minute, le milieu de terrain expérimenté Sardor Sobirkhodjaev a trouvé le chemin des filets, doublant la mise (2-0) ;

  • Le point final d'Abdumajidov : Maintenant leur intensité en seconde période, les joueurs de la capitale ont inscrit un troisième but à la 69e minute : Muhammadrasul Abdumajidov a trompé le gardien d'Andijan pour sceller le score final (3-0).

Effectifs étoilés et attaques stériles d'Andijan

De nombreux joueurs clés des deux équipes étaient sur le terrain :

  • Le potentiel offensif de Pakhtakor : Des légionnaires de haut niveau comme Bashar Resan, Ayman Hussein et Flamarion ont été très actifs. La cage gardée par Sanjar Kuvvatov est restée inviolée tout au long du match ;

  • Les changements d'Andijan : Bien que le staff technique des visiteurs ait tenté de renverser la vapeur en faisant entrer Humoyunmirzo Iminov, Polatkhoja Kholdorkhonov et Martin Boakye en seconde période, la défense organisée de Pakhtakor est restée infranchissable.

Classement : 2 points d'écart et une 8e place pour les visiteurs

À l'issue de la 20e journée, la situation en haut du tableau de la Super League a radicalement changé :

  • Pakhtakor intensifie la pression : Les joueurs de la capitale totalisent désormais 43 points et occupent solidement la 2e place. Après la défaite de Neftchi à Qarshi (2-6), l'écart entre le premier et le deuxième n'est plus que de 2 points ;

  • La position d'Andijan : Avec 27 points, l'équipe d'Andijan reste à la 8e place du classement.

Selon vous, Pakhtakor pourra-t-il dépasser Neftchi lors des prochaines journées pour remporter le titre ? Quel secteur de jeu des Tachkentois vous a semblé le plus solide aujourd'hui ? Partagez vos avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nasaf écrase Neftchi avec un score fleuveNasaf écrase Neftchi avec un score fleuveAujourd'hui, 21:10«Si Mourinho m'appelle, j'irai au Real» : La déclaration fracassante de McTominay !«Si Mourinho m'appelle, j'irai au Real» : La déclaration fracassante de McTominay !Aujourd'hui, 21:09Le leader est tombé : Nasaf écrase Neftchi 6-2 à QarshiLe leader est tombé : Nasaf écrase Neftchi 6-2 à QarshiAujourd'hui, 21:04Le plan de conquête européenne de City : Maresca dévoile une liste surprise pour la LDCLe plan de conquête européenne de City : Maresca dévoile une liste surprise pour la LDCAujourd'hui, 20:19«Son nom a disparu des boutiques» : l'Atlético a-t-il arrêté la vente des maillots de Julián Álvarez ?«Son nom a disparu des boutiques» : l'Atlético a-t-il arrêté la vente des maillots de Julián Álvarez ?Aujourd'hui, 20:15Lionel Messi honorera-t-il son contrat avec l'Inter Miami jusqu'au boutLionel Messi honorera-t-il son contrat avec l'Inter Miami jusqu'au boutAujourd'hui, 18:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)