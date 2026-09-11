La montre connectée Honor Watch 6 Pro sera commercialisée le 28 septembre

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La montre connectée Honor Watch 6 Pro sera commercialisée le 28 septembre

Honor a officiellement confirmé le lancement de son prochain gadget phare, la montre connectée Honor Watch 6 Pro. Selon ixbt.com, la présentation et le début des ventes du nouvel appareil sont prévus pour le 28 septembre de cette année, date à laquelle la société devrait également dévoiler la série Magic9. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La nouvelle génération de montres connectées conservera le concept de design emblématique du modèle précédent. Parallèlement, le fabricant proposera plusieurs versions pour élargir le choix des utilisateurs. Une version sport spéciale a notamment été développée, avec des accents jaune vif, une échelle de minutes autour de l'écran et un look plus dynamique.

Outre le design sportif, une variante alternative avec un cadran classique et un bracelet marron sera proposée aux acheteurs préférant un look traditionnel. Cela permet de porter le gadget confortablement aussi bien au quotidien que lors d'activités physiques.

Fonctions avancées de suivi de la santé

La principale nouveauté de la Honor Watch 6 Pro réside dans son ensemble étendu de fonctions de suivi de la santé. Selon les représentants de la société, la montre sera équipée pour la première fois d'un système de surveillance de l'apnée du sommeil.

Ce système innovant est conçu pour alerter l'utilisateur en temps opportun en cas de situations d'urgence ou dangereuses. Il s'agit d'une étape importante pour maintenir un contrôle constant sur l'état général de l'utilisateur et prévenir les risques potentiels.

La nouvelle montre connectée sera également dotée du système amélioré de mesure de la tension artérielle 2.0, d'une fonction de suivi continu de la glycémie et de la technologie mise à jour Smart Eye Sensing pour une analyse plus précise des données.

Actuellement, le processus de précommande pour la Honor Watch 6 Pro a déjà débuté via les canaux de vente officiels. Ce gadget enrichi de fonctions médicales suscite un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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