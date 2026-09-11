Declan Rice fait l'éloge de la performance de Kevin De Bruyne

Le club londonien d'Arsenal a battu l'équipe italienne de Naples sur le score minimal lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match intense et disputé au stade Diego Armando Maradona, les hommes de Mikel Arteta ont décroché trois points cruciaux. Après le match, le milieu de terrain anglais Declan Rice a partagé ses réflexions sur le joueur vedette adverse. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, bien que le sort du match ait été scellé par un but en fin de seconde période, les batailles au milieu de terrain ont été le principal sujet de discussion. Declan Rice, pilier du milieu d'Arsenal, a affronté son ancien rival tout au long du match. Selon lui, le milieu de terrain expérimenté, qui a rejoint le club de Serie A cet été, reste une menace immense sur la scène européenne.

Kevin De Bruyne a montré son haut niveau

Kevin De Bruyne , qui disputait son premier match en tant que titulaire avec Naples cette saison, a été très actif sur le terrain. Ayant connu quelques difficultés en début de saison en raison de blessures et de temps de jeu limité, le joueur belge a démontré ses véritables capacités lors de cette rencontre. Il a posé de sérieux problèmes à la défense adverse et a dicté le jeu au milieu de terrain.

Dans une interview accordée à Prime Video après le match, Declan Rice a reconnu le talent de son adversaire. "Même si nous avons gagné aujourd'hui, il nous a posé beaucoup de problèmes," a déclaré l'un des milieux de terrain anglais. Rice a ajouté qu'après tant d'années de confrontations, c'était agréable de le revoir sur le terrain, car c'est un joueur très intelligent capable de trouver parfaitement les espaces libres.

Relation chaleureuse entre Mikel Arteta et Kevin De Bruyne

Le respect mutuel entre les joueurs s'est également manifesté au sein du staff technique. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a chaleureusement salué son ancien protégé après le coup de sifflet final. Pour rappel, Arteta avait travaillé en étroite collaboration avec la star belge lorsqu'il était entraîneur adjoint à Manchester City.

Lors de la conférence de presse, Mikel Arteta a fait l'éloge de son ancien joueur, le qualifiant de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Arteta a déclaré dans son interview : "S'il y a bien un joueur que j'adore à Naples, c'est Kevin De Bruyne. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant près de quatre ans. Je pense qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et c'est toujours un plaisir de regarder son jeu", a-t-il reconnu.

De son côté, le milieu de terrain belge expérimenté a également reconnu la force de l'équipe adverse, soulignant qu'Arsenal est actuellement l'une des meilleures équipes du monde. Malgré cela, les visiteurs, qui ont pris l'avantage dans les duels tactiques sur le terrain, ont fini par atteindre leur objectif. Le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, a marqué le but décisif, assurant à son équipe un début victorieux dans la compétition européenne.