Xiaomi présente la série Redmi TV A Pro 2027

Le géant technologique Xiaomi a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs 4K, la série Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition. Selon ixbt.com, cette série propose quatre tailles d'écran différentes, offrant aux acheteurs un large choix et visant à concurrencer sérieusement le marché des home cinémas modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La gamme de nouveaux appareils se distingue par ses différentes tailles d'écran. En fonction de leurs besoins, les acheteurs peuvent choisir parmi des modèles de 55, 65, 75 et un immense modèle de 85 pouces. Cet équipement se distingue par sa capacité à offrir aux utilisateurs une qualité d'image supérieure et des fonctionnalités étendues dans un segment de prix abordable.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

L'un des points forts de cette gamme de téléviseurs est son écran. Celui-ci est doté d'un revêtement antireflet spécial qui réduit considérablement les reflets lumineux dans la pièce et prévient la fatigue oculaire lors d'un visionnage prolongé. De plus, le taux de rafraîchissement de l'écran atteignant 288 Hz assure une fluidité exceptionnelle pour les scènes dynamiques, les jeux vidéo et les événements sportifs.

Outre la qualité de l'image, une attention particulière a été portée au système audio. L'appareil est équipé de quatre haut-parleurs d'une puissance totale de 36 W, garantissant un effet sonore naturel et immersif. L'écran prend également en charge 94 % de la gamme de couleurs DCI-P3, assurant des couleurs plus vives et précises.

Logiciel et politique tarifaire

La partie matérielle et logicielle de l'appareil répond pleinement aux exigences modernes. Les téléviseurs fonctionnent sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 3, intègrent la technologie Wi-Fi 6 pour la connectivité sans fil et disposent de la fonction NFC permettant de diffuser instantanément le contenu d'un smartphone sur l'écran. Pour les joueurs, deux ports HDMI 2.1 pleine vitesse sont disponibles.

En ce qui concerne les prix, le modèle d'entrée de gamme de 55 pouces coûte 2099 yuans ; en tenant compte des subventions gouvernementales, son prix descend à 1784,15 yuans (environ 265 USD). Le prix de la version la plus grande de 85 pouces, subventions incluses, s'élève à 4249,15 yuans (environ 633 USD). L'offre de subvention est prévue pour une durée limitée.

Actuellement, les nouveaux téléviseurs Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition sont disponibles à l'achat dans les réseaux de vente au détail Xiaomi Home ainsi que sur la boutique en ligne officielle de la marque.