Présentation du Samsung Galaxy F70 Pro : batterie de 6000 mAh et 6 ans de support

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé son nouveau smartphone abordable mais doté de fonctionnalités avancées, Galaxy F70 Pro . Selon les informations du site Ixbt.com, cet appareil vise à attirer l'attention des acheteurs du milieu de gamme grâce à sa longue durée de vie, sa puissante batterie et ses mises à jour logicielles à long terme. Les caractéristiques techniques, les prix et la date de sortie de l'appareil ont également été entièrement révélés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations de l'entreprise, le nouveau smartphone sera commercialisé pour la première fois sur le marché indien le 3 août. Ce modèle devrait devenir l'un des appareils les plus compétitifs de sa catégorie, le fabricant proposant aux utilisateurs un équilibre optimal entre prix et qualité. Le Galaxy F70 Pro est conçu comme une solution fiable non seulement pour les tâches quotidiennes, mais aussi pour une utilisation à long terme.

Caractéristiques techniques et performances

Le smartphone a été créé sur le principe d'être « économe en énergie et rapide », avec le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 en son cœur. De plus, selon la modification, l'appareil est équipé de jusqu'à 8 GB de RAM LPDDR5X et de jusqu'à 256 GB de stockage flash UFS 3.1. Ce matériel garantit un fonctionnement rapide des applications et une exécution fluide du mode multitâche.

En matière d'affichage, Samsung n'a pas non plus déçu les utilisateurs. Le modèle est équipé d'un écran Super AMOLED de haute qualité avec une résolution Full HD+. L'écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une fluidité d'image exceptionnelle. La sécurité de l'écran est assurée par un verre de protection robuste Corning Gorilla Glass Victus+, qui le protège contre les rayures et les chocs.

Batterie et capacités de la caméra

L'un des principaux avantages du smartphone est sa gigantesque batterie d'une capacité de 6000 mAh. Une telle autonomie permet à l'appareil de fonctionner pendant plusieurs jours avec une seule charge en mode d'utilisation moyenne. De plus, la batterie prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W.

En ce qui concerne les capacités photographiques, le Galaxy F70 Pro est équipé d'un module de caméra principale triple, comprenant :

Capteur principal haute résolution avec une caméra de 50 MP

Capteur secondaire ultra grand-angle ou auxiliaire de 5 MP

Capteur de 2 MP conçu pour les photos macro

Cet ensemble de caméras permet de capturer les moments importants de la vie quotidienne avec une bonne qualité.

Logiciel et politique de prix

Côté logiciel, le nouveau modèle sort de la boîte avec l'interface One UI 8.5 fonctionnant sous le système d'exploitation Android 16 . L'aspect le plus remarquable est que Samsung promet de fournir des mises à jour système et des correctifs de sécurité pour ce smartphone pendant pas moins de 6 ans. Il s'agit d'un support à long terme sans précédent pour un appareil de cette gamme de prix.

L'appareil sera proposé aux acheteurs en deux couleurs : Aura Green (vert) et Alpha Black (noir). Les prix selon la capacité de stockage sont fixés comme suit :