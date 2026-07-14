Nouveauté dans le monde des gadgets : le smartphone compact BlueFox Aura A1 est prêt pour la production

Alors que le marché des smartphones modernes est saturé d'appareils à grand écran, BlueFox a présenté une nouveauté inattendue pour les amateurs de compacité. L'entreprise a officiellement annoncé que son modèle BlueFox Aura A1, doté d'un écran de 4,7 pouces, est entré dans la phase finale avant la production en série. Ce gadget devrait trouver sa place sur le marché grâce à ses dimensions miniatures et ses capacités techniques modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les informations d'Ixbt.com, les dimensions de l'appareil sont de 117 x 54,6 mm, ce qui le rend très pratique à utiliser d'une seule main. Le smartphone est équipé d'un écran LCD produit par Tianma avec une résolution de 1600 x 720 pixels. Il est à noter que l'écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et offre une luminosité de 600 nits, ce qui est un chiffre élevé pour un appareil compact.

Capacités techniques et caractéristiques de conception

Le BlueFox Aura A1 ne laisse pas les utilisateurs indifférents grâce à son apparence. L'appareil dispose d'un cadre métallique robuste et d'un panneau arrière en verre AG mat. Pour la sécurité, un lecteur d'empreintes digitales est placé sur le côté du boîtier. De plus, le smartphone est équipé d'un port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers, ce qui offre une commodité supplémentaire pour gérer les climatiseurs et les téléviseurs.

En ce qui concerne l'appareil photo, le module principal se compose d'un capteur OV64B40 de 64 mégapixels. Sur le panneau avant, nous pouvons voir une caméra selfie de 16 mégapixels. L'installation d'un appareil photo haute résolution dans un boîtier aussi petit est rare dans le segment des smartphones compacts. L'appareil fonctionne avec un processeur MediaTek G100, et le système de mémoire est basé sur les normes LPDDR4X et UFS 2.2.

Logiciel et alimentation

L'un des aspects les plus surprenants du smartphone est son orientation vers l'avenir. Les fabricants prévoient de lancer le modèle BlueFox Aura A1 sous le système d'exploitation Android 16 . Cela garantit que l'appareil restera pertinent pendant longtemps. Il dispose également d'un module NFC pour les paiements sans contact.

L'alimentation de l'appareil et ses autres fonctions comprennent :

Batterie d'une capacité de 3500 mAh ;

Système de charge rapide de 18 W ;

Émetteur infrarouge et NFC ;

Port USB Type-C moderne.

Bien que la date de sortie exacte et le prix du smartphone n'aient pas encore été annoncés, les experts le considèrent comme une alternative digne de ce nom pour les utilisateurs qui regrettent la série iPhone mini. Le BlueFox Aura A1 pourrait lancer une nouvelle tendance dans le monde des smartphones grâce à son ergonomie et sa fonctionnalité.